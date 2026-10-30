Brčko proglasilo Dan žalosti

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić proglasio je danas Dan žalosti povodom tragične smrti četiri pripadnika Eufora iz sastava italijanskih oružanih snaga, koji su poginuli juče u padu helikoptera u Brčkom.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić proglasio je danas Dan žalosti povodom tragične smrti četiri pripadnika Eufora iz sastava italijanskih oružanih snaga, koji su poginuli juče u padu helikoptera u Brčkom.

"Riječ je o vojnicima iz sastava mirovnih snaga koje su angažovani na očuvanju mira i stabilnosti u BiH. Ovo je simbolična način da izrazimo solidarnost sa porodicama žrtava i cijelim italijanskim narodom", rekao je Milić.

Milić je istakao da posebnu zahvalnost zaslužuju piloti helikoptera koji su se trudili da održe letjelicu u vazduhu, kako ne bi pala na naseljena mjesta, čime su izbjegnuge civilne žrtve.

Hronika Objavljene fotografije i imena stradalih u padu helikoptera kod Brčkog

Dan žalosti obilježiće se danas spuštanjem zastava BiH na pola koplja na svim institucijama distrikta, kao i prilagođavanjem program medija koji emituju program u Brčkom.

EUFOR je sinoć saopštio da su u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula su po dva pripadnika Oružanih snaga Italije i Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno.

Dvoje povrijeđenih prebačeno je u medicinsku ustanovu u Tuzli radi daljeg liječenja, a devetoro se liječi u Brčkom.

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(SRNA)