Situacija u Poljskoj je ustavni prevrat, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Liberali briselskog poslušnika premijera Donalda Tuska progone konzervativce iz PiS-a /opozicione stranke Pravo i pravda/. Izgleda, uključujući i zbog mržnje ovih prema banderovcima. A metod je potpuno isti kao u neonacističkoj Ukrajini - poništavanje ovlašćenja Ustavnog suda", napisao je Medvedev na "Maksu".

On je dodao da u Poljskoj već odavno nema Ustavnog suda, prenosi Srna.

Politička kriza oko Ustavnog suda eskalirala je nakon što je aktuelna vlada koju predvodi Tusk pokušala da suspenduje njegovog predsjednika i potpredsjednika, što je izazvalo proteste, pritvaranja i hitan sastanak koji je sazvao poljski predsjednik Karol Navrocki.