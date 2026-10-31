Šokantan obrt u Španiji: Petoro nestalih pronađeno živo!

Od 72 osobe koje su se vodile kao nestale nakon željezničke nesreće u Španiji, pet ljudi je pronađeno živo, a od toga troje nedavno lociranih, dvoje je u bolnicama, dok se jedna osoba nije ni ukrcala u voz, saopštio je predsjednik regionalne vlade Kastilje-La Manče Emilijano Garsija-Pahe.

Prema njegovim riječima, od 67 nestalih osoba 14 su strani državljani iz Argentine, Australije, Kanade, Sjedinjenih Država, Francuske, Japana, Meksika, Češke Republike, Tunisa i Venecuele, prenosi El Mundo.

Broj potvrđenih smrtnih slučajeva u nesreći ostaje 69, mada bi mogao da poraste nakon što se završi DNK identifikacija pronađenih ljudskih ostataka, rekao je Garsija-Pahe na konferenciji za novinare zajedno sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, nakon današnjeg sastanka Centra za koordinaciju civilne zaštite (CEKOPI).

Predsjednik Kastilje-La Manče objasnio je da broj smrtnih slučajeva ostaje 69 „uzimajući u obzir pouzdane podatke koje su provjerile sudske vlasti i Civilna garda“, ali je dodao da postoji 70 prijava o nestalim osobama i da je moguće da konačan broj smrtnih slučajeva pređe 70.

Pahe je priznao da postoji 31 vreća koja sadrži djelimične ljudske ostatke i da su njihovo prikupljanje i identifikacija „izuzetno složeni“.

Treći dan spasilačkih operacija u Urdi je završen i biće nastavljen sutra.

Od juče su četiri vodiča pasa sa četiri psa bila raspoređena na mjestu nesreće kako bi ponovo pretražili područje sudara, nakon što je jedinica sa psima već pretražila to područje u četvrtak.

Cilj je, kako je objasnila portparolka Civilne garde Tereza ​​Albasete, „osigurati da niko ne ostane u području nesreće, u vagonima voza“.

Institut za sudsku medicinu Toleda i Sijudad Reala već je izvršio 65 obdukcija ljudi koji su poginuli u željezničkoj nesreći koja se dogodila u srijedu u Urdi (Toledo), a preliminarni broj ostaje 69 mrtvih, saopštio je Integrisani centar podataka (CID).

Dvanaest identifikacija je već prijavljeno porodicama, devet muškaraca i tri žene, javlja El Mundo.

„Do sada su sve identifikacije preminulih izvršene pomoću otisaka prstiju, a sprovela ih je Kriminalistička služba Civilne garde“, dodao je on.

U sudaru vozova kompanija Irio i Renfe, koji se dogodio u srijedu, povrijeđeno je više desetina putnika, a oko 50 osoba i dalje se nalazi na bolničkom liječenju.

Voz koji je udario u kompoziciju kompanije Irio kretao se brzinom između 160 i 200 kilometara na čas.

Prema dosadašnjim informacijama, oko 8.30 časova došlo je do pada sistema za kontrolu i bezbjednost saobraćaja LZB na stanici Urda zbog greške u komunikaciji između računara željezničke mreže.

Vlada Španije proglasila je trodnevnu nacionalnu žalost, od 29. do 31. oktobra, piše Telegraf.