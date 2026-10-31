Nije im pomogao nijedan antidepresiv, ali je psihodelični sprej za nos

Jedna doza psihodelične droge u obliku nazalnog spreja pomogla je u ublažavanju simptoma depresije kod ljudi koji nisu reagovali na standardne antidepresive, prema kliničkom ispitivanju objavljenom u relevantnom naučnom časopisu JAMA.

Kratkoročno psihodelično iskustvo

Droga, nazvana mebufotenin ili 5-MeO-DMT, izaziva kratkotrajno psihodjelično iskustvo. Njeni efekti dostižu vrhunac nakon osam do 15 minuta i obično nestaju nakon 45 do 60 minuta.

Studija, sprovedena od septembra 2023. do aprila 2025. godine na 38 lokacija u Australiji, Evropi i SAD, obuhvatila je 193 odrasle osobe starosti od 18 do 75 godina sa umjerenom do teškom depresijom koje se nisu poboljšale nakon liječenja sa dva do pet različitih antidepresiva.

Učesnici su nasumično raspoređeni u jednu od tri grupe, a svaka je primila jednu dozu od 12, 8 ili 0,3 miligrama droge. Najniža doza nije trebalo da proizvede primjetne psihodelične efekte.

Značajno smanjenje simptoma

Do 29. dana, prosječni rezultati na skali težine depresije su se smanjili za 11,1 poen u grupi od 12 miligrama, za 12,5 poena u grupi od osam miligrama i za 5,5 poena u uporednoj grupi.

Poboljšanje je bilo očigledno već dan nakon primjene lijeka i uglavnom se održavalo tokom osam nedjelja praćenja. Oko trećine učesnika koji su primili aktivnu dozu doživeli su smanjenje simptoma za najmanje 50 procenata, u poređenju sa 12 procenata u uporednoj grupi.

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Simptomi su smanjeni na veoma nizak nivo kod 18 do 26 procenata učesnika koji su primali aktivnu terapiju, u poređenju sa 8 procenata učesnika u uporednoj grupi. Neželjeni efekti su bili česti, ali uglavnom blagi ili umjereni. Najčešći su bili glavobolja, mučnina i bol na mjestu primjene spreja, prenosi Indeks.

Istraživači ističu da su potrebna veća klinička ispitivanja i duže praćenje kako bi se potvrdili rezultati i utvrdilo koliko dugo traju pozitivni efekti liječenja.