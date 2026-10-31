Ko su elitni sjevernokorejski hakeri koji su izveli najveću pljačku ikad?

Dvije vodeće kompanije za analizu tehnologije koja stoji iza kriptovaluta objavile su da imaju čvrste dokaze koji hakerski napad na Binans, težak 6,3 milijarde dolara, povezuju sa grupom koju podržava Sjeverna Koreja.

TRM Labs i Čejnalizis sa visokim stepenom sigurnosti identifikovali su Lazarus grupu, sjevernokorejsku hakersku grupu poznatu i kao TrejderTrejtor, kao najvjerovatnije počinioce napada na najveću svjetsku berzu kriptovaluta, piše Bi-Bi-Si.

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Riječ je o napadu koji je daleko nadmašio dotadašnju rekordnu pljačku berze Bajbit iz 2025. godine, kada je ukradeno 1,5 milijardi dolara.

Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private key leak. We will share a detailed technical post-mortem once the investigation is complete and the facts are fully verified. The estimated total impact sits at around $6.3B. We have worked with blockchain partners to freeze affected assets, with ~$3 billion frozen on-chain so far. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We will also publish an updated Proof of Reserves once the remediation is complete. As an immediate precaution, Binance has: - temporarily suspended deposits and withdrawals while security checks are completed; - revoked the affected address authorisation; - engaged law enforcement and blockchain intelligence partners to trace and recover funds. Our teams are working around the clock to resolve this issue safely and thoroughly. We are working closely with our law enforcement partners to confirm the identity of these criminals and bring them to justice. Please rely only on official Binance channels for updates. Please feel free to contact Binance Customer Support if you have any further questions. https://t.co/ywB2mKFy0p — Binance (@binance) October 30, 2026

Hakovanje kao izvor prihoda

Ovaj incident najnoviji je u nizu napada koji se povezuju sa Sjevernom Korejom, jednom od najsiromašnijih zemalja svijeta sa strogo ograničenim pristupom internetu. Stručnjaci optužuju vladu Kim Džong Una da se oslanja na sajber kriminal za finansiranje države, a Pjongjang te optužbe već dugo odbacuje. Država, prema izvještajima, sistematski razvija svoje sajber operacije.

U tu svrhu regrutuje elitne studente sa fakulteta i usmjerava ih u hakerske grupe koje nadzire sjevernokorejska obavještajna agencija. Analize tehnoloških kompanija pokazuju da se dio tih operacija odvija u susjednoj Kini.

Najpoznatija meta bio im je filmski studio koji je ismijao Kima

Iako je većina aktivnosti usmjerena na finansijsku dobit, najpoznatiji napad koji im se pripisuje dogodio se 2014. godine i nije bio finansijske prirode. Meta je bio Soni Pikčers, studio koji je producirao film „Intervju“, komediju o zavjeri za ubistvo Kima. Taj napad razotkrio je hiljade neprijatnih imejlova vodećih ljudi studija.

Američki FBI prošle godine objavio je da je Sjeverna Koreja odgovorna i za krađu 1,5 milijardi dolara sa berze Bajbit. Iz agencije su tada naveli da je grupa TrejderTrejtor brzo oprala ukradena sredstva.

Prebacili su ih u bitkoin i drugu digitalnu imovinu kako bi im zametnuli trag i na kraju ih zamijenili za gotovinu. FBI je Sjevernu Koreju uopšteno optužio za „nezakonit sajber kriminal i krađu virtuelne imovine“. Sjevernokorejski hakeri sumnjiče se i za krađu kriptovaluta u vrijednosti od 620 miliona dolara tokom 2022. godine.

Metod napada i reakcija Binansa

U najnovijoj pljački, sjevernokorejski agenti optuženi su da su iskoristili posebnu autorizaciju kako bi Binansov „vrući novčanik“, koji je povezan sa internetom, preusmjerili tako da automatski prebacuje sredstva napadaču.

Iz TRM-a navode da je vjerovatno da je napadač u okviru plana dobio pristup Binansovom sistemu za potpisivanje transakcija. Binans nije direktno odgovorio na upite Bi-Bi-Sija o mogućoj povezanosti sa tim regionom. Kompanija je prvobitno objavila da vjeruje da je kompromitovan računar jednog inženjera, što je omogućilo neovlašćena povlačenja, ali su kasnije priznali da je napad bio širih razmjera.

„Naša dalja istraga otkrila je dodatne ulazne tačke“, izjavio je zajednički izvršni direktor Binansa Ričard Teng. Portparol kompanije u petak je rekao da je obezbijeđeno oko 80 odsto ukradene imovine, ali je sudbina ostatka i dalje nepoznata.

Sve sofisticiraniji alati

Ako su optužbe tačne, ova rekordna pljačka pokazuje koliko su moćni postali sjevernokorejski hakeri. To je ujedno i znak da su hakerski alati sve napredniji.

Stručnjaci kažu da je razvoj vještačke inteligencije kriminalcima takođe pružio nove načine za izvršenje krivičnih djela putem automatizacije i drugih metoda. U ovom slučaju vrlo je vjerovatno da je vještačka inteligencija korišćena za prodor u sisteme Binansa. Iz kompanije Čejnalizis naveli su da je napadač koristio obrasce pranja novca „kakve dosad nismo vidjeli“.

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