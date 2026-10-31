Bernam odbacio mogućnost reparacija, moguće izvinjenje za trgovinu robljem

Britanski premijer Endi Bernam rekao je da je "otvoren" za to da se Velika Britanija formalno izvini za svoju ulogu u trgovini robljem, ali je isključio razmatranje finansijskih reparacija.

Bernam, koji bi trebalo da prisustvuje sastanku šefova vlada Komonvelta na Karibima naredne sedmice, izrazio je ličnu "tugu i žaljenje" zbog patnje koju je izazvala transatlantska trgovina robljem i rekao da želi da ponudi "strukturirani dijalog" sa onima koji su pogođeni.

"Vođenje ovih teških razgovora radi zaštite Komonvelta za budućnost je ispravna stvar. To je takođe patriotska stvar. Ne samo zato što je to u našem interesu, već zato što je Britanija u koju vjerujem samouverena, pristojna i hrabra. Predvodili smo svijet u ukidanju ropstva - i danas ponovo možemo pokazati liderstvo", napisao je Bernam u "Gardijanu".

On je opisao trgovinu robljem kao brutalno i varvarsko kršenje prava ljudi tretiranih kao imovina, koji su radili do smrti.

"Želim da izrazim svoju tugu i žaljenje zbog bola i patnje toliko miliona ljudi i priznajem da to i danas oblikuje naš svijet. Nudimo strukturirani dijalog sa onima koji su pogođeni transatlantskom trgovinom robljem", napisao je on.

On je dodao da je spreman za formalno izvinjenje u ime britanske države, međutim u skladu sa politikom svojih prethodnika, Bernam nije ni razmatrao isplatu reparacija, prenosi Srna.

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"Pojedini zahtijevaju finansijske reparacije za trgovinu robljem. Ne vjerujem da je to pravi odgovor. Ne mislim da se britanski narod danas može smatrati odgovornim za istorijske nepravde, ma koliko gnusne bile, koje su se dogodile u drugom dobu pod drugim zakonima i u kojima nisu igrali nikakvu ličnu ulogu", istakao je on.

Karipske nacije su ponovo pozvale Britaniju da se izvini za svoju ulogu u trgovini robljem radi profita i za reparacije, dok je kralj Čarls Treći obilazio region, podsjeća DPA.