Prizor obilazi region: Supruga se brutalno osvetila ljubavnici

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Fotografija automobila išaranog osvetničkom porukom na jednom parkingu u Rijeci privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na jednom parkingu ispred stambene zgrade sudeći po registarskim oznakama susjednog automobila, osvanuo je sivi Pežo s vrlo jasnom porukom. Preko cijelih vrata neko je crnim sprejem ispisao: "Kur**, ostavi mi muža". Ovaj prizor veoma brzo obišao je cijeli region. Osveta ljubomorne žene Redit

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