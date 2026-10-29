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Prizor obilazi region: Supruga se brutalno osvetila ljubavnici

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29.10.2026 14:25

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Призор обилази регион: Супруга се брутално осветила љубавници

Fotografija automobila išaranog osvetničkom porukom na jednom parkingu u Rijeci privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na jednom parkingu ispred stambene zgrade sudeći po registarskim oznakama susjednog automobila, osvanuo je sivi Pežo s vrlo jasnom porukom.

Preko cijelih vrata neko je crnim sprejem ispisao:

"Kur**, ostavi mi muža".

Ovaj prizor veoma brzo obišao je cijeli region.

Освета љубоморне жене
Osveta ljubomorne žene
Redit

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Ljubomora

ljubavnica

korona virus

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Osveta

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