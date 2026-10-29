Prizor obilazi region: Supruga se brutalno osvetila ljubavnici

Autor:ATV redakcija
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Fotografija automobila išaranog osvetničkom porukom na jednom parkingu u Rijeci privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.
Na jednom parkingu ispred stambene zgrade sudeći po registarskim oznakama susjednog automobila, osvanuo je sivi Pežo s vrlo jasnom porukom.
Preko cijelih vrata neko je crnim sprejem ispisao:
"Kur**, ostavi mi muža".
Ovaj prizor veoma brzo obišao je cijeli region.
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