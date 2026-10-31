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Proradio vulkan Majon, evakuisano više od 1.400 ljudi

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31.10.2026 15:06

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Ерупција вулкана Мајон, посматрана из града Дарага, у провинцији Албај на Филипинима, у петак, 30. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Zalrian Sayat

Više od 1.400 ljudi u provinciji Albaj na sjeveru Filipina evakuisano je nakon erupcije vulkana Majon, saopštile su lokalne vlasti.

Evakuisani, koji su živeli u stalnoj zoni opasnosti vulkana od šest kilometara, premješteni su u bezbjednija područja. Filipinska nacionalna policija strogo je zabranila ulazak u zonu opasnosti.

Vlasti su registrovale umjerenu eksplozivnu erupciju vulkana Majon, generišući oblak koji se podigao 3.000 metara iznad kratera. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju istog dana je podigao nivo uzbune za vulkan sa 2 na 3, pri čemu je nivo 5 najviši.

Majon, poznat po svom gotovo savršenom konusnom obliku, jedan je od najaktivnijih vulkana na Filipinima i ima dugu istoriju eksplozivnih erupcija, podsjeća Sinhua, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vulkan Majon

erupcija vulkana

evakuacija

Zemljotres Filipini

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