Opasna ameba vreba iz česme: Izdato upozorenje

Zdravstvene vlasti američke savezne države Luizijane upozorile su stanovnike na opasnosti korišćenja vode iz česme za ispiranje nosa i čišćenje kontaktnih sočiva, nakon što je zabilježeno nekoliko rijetkih infekcija amebom.

Zvaničnici Ministarstva zdravlja Luizijane saopštili su u četvrtak da je od 2024. godine u toj saveznoj državi zabilježeno ukupno 10 slučajeva infekcije amebom Acanthamoeba.

Od tog broja, osam slučajeva odnosilo se na akantamebni keratitis, infekciju oka koja može da izazove trajni gubitak vida. Sedam oboljelih nosilo je kontaktna sočiva, a kod petoro je došlo do trajnog oštećenja vida, navelo je Ministarstvo zdravlja Luizijane.

Dvije infekcije zabeležene su tokom ove godine. Jedna je zahvatila sinuse, a druga mozak i završila se smrtnim ishodom, prenosi ABC njus.

Iz Ministarstva su naveli da su oba pacijenta imala oslabljen imunitet i da su koristila vodu iz česme u uređajima za ispiranje nosa. Vlasti nisu objavile nikakve podatke o osobi koja je preminula, uključujući ime, godine, pol ili mesto prebivališta.

"Iako su ove infekcije rijetke, njihove posledice mogu biti razorne. Korišćenje odgovarajuće vode za ispiranje nosa, pravilna higijena kontaktnih sočiva i preduzimanje mjera opreza prilikom korišćenja medicinskih uređaja mogu da smanje rizik. Ovi koraci posebno su važni za osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom", izjavila je državna epidemiološkinja Tereza Sokol u saopštenju.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Acanthamoeba je slobodnoživeća ameba, odnosno jednoćelijski organizam koji se nalazi u vodi, zemljištu i prašini.

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Može se pronaći i u slatkoj vodi, stajaćim vodama, sistemima za snabdevanje pijaćom vodom, ovlaživačima vazduha, bazenima, hidromasažnim kadama, sistemima za grejanje i klimatizaciju.

Većina ljudi tokom života dođe u kontakt sa ovom amebom, ali se ne razboli. Ipak, kod pojedinih osoba ona može izazvati infekcije očiju, sinusa, kože i mozga, navodi CDC.

Do infekcije može doći udisanjem amebe ili njenim ulaskom u organizam kroz posjekotinu ili otvorenu ranu. Oko može biti zaraženo i prilikom korišćenja kontaktnih sočiva.

'Devastating' amoeba lurking in tap water linked to permanent vision loss in Southern state https://t.co/itqQFvo7g6 https://t.co/FWBqpzL2Zg — New York Post (@nypost) October 30, 2026

Prema podacima CDC-a, postoje dvije vrste infekcija izazvanih amebom Acanthamoeba.

Prva je infekcija koja ne zahvata rožnjaču oka, već može da napadne jedan ili više dijelova tijela, uključujući mozak, kožu, nosnu šupljinu i sinuse. Riječ je o retkoj, ali ozbiljnoj infekciji koja se najčešće javlja kod osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Prema studiji koju CDC navodi u izvještaju iz 2024. godine, ovakve infekcije su izuzetno rijetke i u SAD pogađaju između tri i 12 osoba godišnje, ali čak 82 odsto slučajeva završava se smrtnim ishodom.

Druga vrsta je akantamebni keratitis, infekcija oka koja se obično javlja kod osoba koje nemaju zdravstvene probleme, ali može da izazove trajni gubitak vida.

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Većina slučajeva u SAD povezana je sa nošenjem kontaktnih sočiva, a infekcija se uglavnom ne širi na druge djelove tijela.

Kako bi smanjilo rizik od infekcije, Ministarstvo zdravlja Luizijane preporučuje korišćenje destilovane ili sterilne vode za ispiranje nosa, kao i prethodno prokuvane i ohlađene vode.

The Louisiana Department of Health is warning residents about the risks of using tap water to rinse nasal passages and clean contact lenses after several rare amoeba infections. https://t.co/lc4qbVS70W — ABC News (@ABC) October 31, 2026

Osobama koje nose kontaktna sočiva savjetuje se da ih nikada ne čiste niti čuvaju u vodi iz česme, već da koriste isključivo odgovarajući rastvor za sočiva i pridržavaju se propisanih pravila čišćenja i čuvanja.

Takođe, preporučuje se skidanje kontaktnih sočiva prije plivanja, tuširanja ili korišćenja hidromasažnih kada.

Ministarstvo zdravlja Luizijane saopštilo je i da je zdravstvenim ustanovama i medicinskim radnicima uputilo upozorenje kako bi se povećala informisanost o ovoj infekciji, omogućilo njeno rano prepoznavanje i dodatno naglasile mjere prevencije.