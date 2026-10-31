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Naoružan muškarac priveden ispred Ustavnog suda u Poljskoj

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31.10.2026 14:01

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Полицајци чувају улаз у Уставни суд Пољске у Варшави, у Пољској, у суботу, 31. октобра 2026. Фотографија је снимљена паметним телефоном.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rafal Niedzielski

Naoružan muškarac koji je nosio masku na licu priveden je u blizini Ustavnog suda u Poljskoj, rekao je očevidac za RIA Novosti.

On je dodao da je muškarac bio obučen "u paravojnom stilu" i da niko nije povrijeđen.

Varšavska policija potvrdila je da je priveden muškarac, koji je osim noža nosio i pištolj sa ćorcima, javlja DPA.

Policija navodi da je kod privedenog pronađena i droga.

Kriza u Ustavnom sudu eskalirala je nakon što je vlada premijera Donalda Tuska pokušala da suspenduje predsjednika i potpredsjednika Suda. Poljski generalni tužilac i ministar pravde Valdemar Zurek zatražio je da im se ukine imunitet kako bi se protiv njih pokrenuo krivični postupak zbog optužbi za ometanje pravde.

Sukob je eskalirao sinoć nakon što je na veb-sajtu tribunala objavljeno obavještenje u kojem se navodi da su predsjednik suda Bogdan Svjenčkovski i potpredsjednik Bartlomej Sohanski suspendovani sa svojih dužnosti.

Očekuje se da će sudija Ana Korvin-Pjotrovska, sudija sa najdužim stažom, preuzeti mjesto predsjednika Suda, prenosi Srna.

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Mnoštvo demonstranata okružilo je sinoć zgradu suda. Korvin-Pjotrovska je rekla da su životi sudija u opasnosti.

Poljski predsjednik Karol Navrocki je prekinuo svoje putovanje u inostranstvo i vratio se u Varšavu. Lider poljske opozicije Jaroslav Kačinjski opisao je događaje koji su se odvijali kao još jednu fazu u tekućem državnom udaru.

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Poljska

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