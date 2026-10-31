Za dva dana pristiglo gotovo 1.000 migranata

Gotovo 1.000 migranata prešlo je Lamanš i ušlo u Veliku Britaniju za dva dana nakon pauze od tri sedmice, piše "Dejli mejl".

Oko 671 osoba u devet čamaca stigla je juče na obale Britanije. Samo dan ranije, 263 osobe u tri čamca prešle su Lamanš, čime je prekinuto 21-dnevno razdoblje, najduži period bez dolazaka ove godine usred nemirnog mora i vjetra.

Među migrantima je i veći broj djece.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, ukupan broj dolazaka za 2026. godinu iznosio je 21.869.

Vlada je saopštila da su prelasci značajno smanjeni, sa najmanjim brojem ljetnjih dolazaka.

Ministar unutrašnjih poslova u sjenci Kris Filp rekao je da čamci nastavljaju da dolaze, krijumčari nastavljaju da rade, a laburisti nastavljaju da izmišljaju izgovore.

"Laburisti su preslabi da zaustave čamce. Premijer Endi Bernam je više zabrinut da smiri svoje ljevičarske poslanike nego da preduzme oštre mjere potrebne za obezbjeđivanje naših granica i deportaciju ilegalnih imigranata", rekao je on.

Prema njegovim riječima, samo konzervativci imaju kičmu da sprovedu plan za granice koji uključuje napuštanje Evropskog suda o ljudskim pravima i deportaciju svih ilegalnih imigranata, prenosi Srna.