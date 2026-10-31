Rusija nudi Zelenskom priliku da riješi ukrajinski sukob

Rusija nudi ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom pravu priliku da riješi ukrajinski sukob pozivajući ga u Moskvu na razgovore, ocijenio je član finske Slobodarske stranke Armando Mema.

"Zelenskom se nudi prava prilika da se okonča rat diplomatskim putem. Rusija ga je zvanično pozvala da posjeti Moskvu bez ikakvih preduslova, radi pravog dijaloga", napisao je Mema na "Iksu".

Finski poslanik je takođe predložio da on i Zelenski zajedno posjete Moskvu letom iz Helsinkija.

U septembru je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao da je poziv Zelenskom da dođe u Moskvu na pregovore već ogroman gest dobre volje sa strane Rusije, prenosi Srna.