Amerika upozorila Moskvu: Moguć napad sa velikim brojem žrtava

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi upozorila je na moguću bezbjednosnu prijetnju muzeju-rezervatu "Caričina palata", navodeći da postoji pouzdana informacija o mogućem incidentu sa velikim brojem žrtava koji bi mogao da se dogodi danas na području tog kompleksa.

U bezbjednosnom upozorenju objavljenom na sajtu ambasade navodi se da američka diplomatska misija raspolaže informacijama o vjerodostojnoj prijetnji, kao i da američka vlada koordinira mjere reagovanja sa nadležnim ruskim institucijama.

Ambasada je pozvala američke državljane da danas izbjegavaju posjetu muzeju, da se ne približavaju tom području i da budu posebno oprezni na mjestima sa velikim brojem ljudi.

Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response. Actions to take: Avoid the Tsaritsyno Museum Reserve location TODAY, October 31, 2026. Avoid the area, stay alert, and avoid crowds. Be aware of your surroundings. Review your personal security plan. Keep your cellphone charged in case of emergency. Carry proper identification. Monitor local media for any further information Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) to receive health and security updates. Assistance: U.S. Embassy Moscow, Russia +7 495 728-5577 MoscowACS@state.gov U.S. Embassy Moscow web page State Department – Consular Affairs (+001) 888-407-4747 or (+001) 202-501-4444 Russia Country Information Follow us on Facebook and Twitter State Department – Consular Affairs 1-888-407-4747 or 1-202-501-4444 — Posolьstvo SŠA v RF/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026

S druge strane, predstavnici muzeja "Caričina palata" izjavili su za Telegram kanal "Mash" da nemaju saznanja o bilo kakvoj prijetnji i da ustanova nastavlja da radi uobičajeno.

"Caričina palata" je prostrani dvorac, istorijski muzej i park-rezervat koji se nalazi na jugu Moskve.

Počela je da se gradi 1776. godine po nalogu carice Katarine Velike, koja je imanje kupila godinu dana ranije.

Imanje obuhvata preko 100 hektara zelenila, kaskadna jezera, staklenike, svetlosno-dinamičku fontanu, kao i istorijski muzej i galeriju u samoj palati.