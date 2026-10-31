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Amerika upozorila Moskvu: Moguć napad sa velikim brojem žrtava

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31.10.2026 16:26

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Америка упозорила Москву: Могућ напад са великим бројем жртава
Foto: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi upozorila je na moguću bezbjednosnu prijetnju muzeju-rezervatu "Caričina palata", navodeći da postoji pouzdana informacija o mogućem incidentu sa velikim brojem žrtava koji bi mogao da se dogodi danas na području tog kompleksa.

U bezbjednosnom upozorenju objavljenom na sajtu ambasade navodi se da američka diplomatska misija raspolaže informacijama o vjerodostojnoj prijetnji, kao i da američka vlada koordinira mjere reagovanja sa nadležnim ruskim institucijama.

Ambasada je pozvala američke državljane da danas izbjegavaju posjetu muzeju, da se ne približavaju tom području i da budu posebno oprezni na mjestima sa velikim brojem ljudi.

S druge strane, predstavnici muzeja "Caričina palata" izjavili su za Telegram kanal "Mash" da nemaju saznanja o bilo kakvoj prijetnji i da ustanova nastavlja da radi uobičajeno.

"Caričina palata" je prostrani dvorac, istorijski muzej i park-rezervat koji se nalazi na jugu Moskve.

Počela je da se gradi 1776. godine po nalogu carice Katarine Velike, koja je imanje kupila godinu dana ranije.

Imanje obuhvata preko 100 hektara zelenila, kaskadna jezera, staklenike, svetlosno-dinamičku fontanu, kao i istorijski muzej i galeriju u samoj palati.

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