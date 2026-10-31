Navrocki optužio Tuska za nasilno preuzimanje najvišeg suda u zemlji

Predsjednik Poljske Karol Navrocki optužio je danas premijera te zemlje Donalda Tuska za nasilno preuzimanje Ustavnog suda, nakon što je suspendovan predsjednik najvišeg suda u zemlji Bogdan Svjačevski, saveznik prethodne krajnje desničarske vlade.

"U Republici Poljskoj došlo do narušavanja javnog poretka i nasilnog preuzimanja jednog ustavnog tijela", izjavio je Navrocki u saopštenju koje je, u njegovo ime, pročitao jedan od njegovih saradnika ispred zgrade suda rano jutros, prenosi Rojters.

Šef kabineta poljskog predsjednika Pavel Šefernaker izjavio je rano jutros da je Navrocki sazvao je hitne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o sukobu oko Ustavnog suda, ali nije precizirao vrijeme konsultacija.

Donald Tusk Tanjug/Jack Taylor/Pool Photo via AP

Poljski predsjednik je u petak prekinuo let za Afriku, kako bi reagovao na novonastalu situaciju i uputio se direktno ka sudu, gdje su bile raspoređene snage policije za razbijanje demonstracija, dok je nekoliko stotina okupljenih zahtijevalo povratak Svječkovskog na funkciju.

Kasno sinoć je Ustavni sud saopštio da je sudija sa najdužim stažom, Ana Korvin-Pjotrovska, suspendovala Bogdana Svječkovskog - predsednika suda kojeg je imenovao Tuskov prethodnik iz redova krajnje desnice, i da ona sada preuzima upravljanje sudom.

Ovaj potez je dodatno zaoštrio sukob između Navrockog, saveznika prethodne nacionalističke vlade, i proevropske vlade premijera Donalda Tuska oko kontrole nad pravosuđem.

Tusk je ranije na platformi X poručio da njegova vlada nastoji da povrati vladavinu prava, koju su, prema navodima Evropske unije, njegovi prethodnici, stranka Pravo i pravda, potkopavali.

"Ovaj proces je težak, ponekad čak i bolan, i zahteva odlučne poteze. Drugog puta nema", naveo je Tusk.