Haos u Poljskoj: Predsjednik se probijao kroz demonstrante, pominje se državni udar

Poljski predsjednik Karol Navrocki prekinuo je zvaničnu posjetu Senegalu i hitno se vratio u Varšavu zbog krize u Ustavnom sudu, ispred kojeg se okupilo nekoliko stotina demonstranata. Situaciju su dodatno zaoštrile tvrdnje o navodnom državnom udaru, objavljene na zvaničnom nalogu suda na društvenoj mreži Iks.

Navrocki je po povratku u Poljsku morao da prođe kroz okupljenu masu kako bi ušao u zgradu Ustavnog suda, dok su policijske snage obezbjeđivale prilaz instituciji.

Protesti su izbili nakon suspenzije predsjednika Ustavnog suda Bogdana Svjenčkovskog, što je dodatno produbilo sukob između vlade premijera Donalda Tuska i desničarske opozicije.

This is a President who defends the Constitution, not one who tears it down. Warsaw, a coup is underway. Last night Tusk's police surrounded the Constitutional Tribunal. They announced the suspension of the President of the Court, Bogdan Swieczkowski. The Court responded on X: it's fake, it's a coup, Swieczkowski remains in office. President Karol Nawrocki cut short his trip to Senegal and took the first flight back to Poland. He went straight to the Tribunal. Police wouldn't let him in. He put himself in the front line, in front of the officers, to force his way in and defend the Court. — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026

Demonstranti pokušali da probiju policijske barikade

Nekoliko stotina pristalica opozicione stranke Pravo i pravda (PiS) okupilo se ispred Ustavnog suda u Varšavi, protestujući zbog odluke o suspenziji Svjenčkovskog.

Na ulicama su bile raspoređene desetine policajaca, uključujući pripadnike jedinica za razbijanje demonstracija, dok su okupljeni mahali poljskim zastavama i uzvikivali parole protiv premijera Tuska, nazivajući ga izdajnikom.

Tokom protesta došlo je i do pokušaja probijanja policijskih barikada. Policija je saopštila da su uhapšene tri osobe koje su pokušale da uđu u kompleks suda.

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"Tusk gazi naša ustavna prava", izjavio je jedan od demonstranata, Tomaš Zaleski, za Dejli mejl.

Dodatnu pažnju izazvala je objava na zvaničnom nalogu Ustavnog suda na mreži Iks, u kojoj se tvrdi da je u Poljskoj u toku državni udar.

Ove tvrdnje ponavljao je i dio demonstranata, optužujući aktuelnu vlast za narušavanje ustavnog poretka.

Predsjednik naredio povratak aviona

Zbog dešavanja u Varšavi, poljski predsjednik Karol Navrocki odlučio je da prekine putovanje u Senegal.

On je potvrdio da je tokom leta otkazao zvaničnu posjetu i naredio pilotima da avion vrate u poljsku prijestonicu.

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Nakon povratka, Navrocki se u predsjedničkoj palati sastao sa suspendovanim predsjednikom Ustavnog suda Bogdanom Svjenčkovskim i prvim predsjednikom suda Zbignjevom Kapinjskim.

Potom je otišao u zgradu Ustavnog suda, gdje su ga dočekale stotine okupljenih građana.

Snimci lokalnih televizija prikazuju predsjednika kako, u pratnji obezbjeđenja, prolazi kroz masu demonstranata na putu do ulaza u zgradu.

Njegov šef kabineta Pavel Šefernaker potvrdio je rano u subotu da je Navrocki ušao u sud, navodeći da je sa njim bio i Kapinjski.

Bivši poljski premijer i lider stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski takođe se obratio demonstrantima, pozivajući predsjednika države da reaguje na novonastalu situaciju.

Sukob oko kontrole Ustavnog suda

U središtu krize nalazi se dugotrajni sukob aktuelne vlade i opozicije oko sastava i funkcionisanja Ustavnog suda.

Vlada Donalda Tuska već sedmicama pokušava da smijeni sudije koje je imenovala prethodna vlast stranke Pravo i pravda, koja je upravljala Poljskom od 2015. do 2023. godine.

Ustavni sud je tokom tog perioda donosio odluke kojima je poljskim zakonima davao prednost u odnosu na propise Evropske unije.

Zbog takvih odluka Evropska unija optuživala je sud da je previše povezan sa tadašnjom nacionalističkom vlašću.

Tusk je nakon izborne pobjede 2023. godine obećao da će okončati spor sa Briselom i obnoviti vladavinu prava.

Međutim, njegovi pokušaji imenovanja novih sudija naišli su na protivljenje predsjednika Navrockog, nezavisnog političara desne orijentacije, koji je blokirao vladine prijedloge.

Sudija proglasila suspenziju predsjednika suda

Odluku o suspenziji Bogdana Svjenčkovskog objavila je sudija Ana Korvin-Pjotrovska, obrazlažući da je takav potez neophodan kako bi se ponovo uspostavila vladavina prava.

Poljski ministar pravde i državni tužilac Valdemar Žurek saopštio je da je zatražio ukidanje sudijskog imuniteta Svjenčkovskom i njegovom zamjeniku Bartolomeju Sohanskom.

"Ovaj sud je postao privatno vlasništvo. Moramo obnoviti njegovo pravilno funkcionisanje", poručio je Žurek.

Sa druge strane, na zvaničnom nalogu Ustavnog suda na mreži Iks objavljeno je da Svjenčkovski i dalje obavlja funkciju predsjednika te institucije.

U istoj objavi osporeno je pravo Ane Korvin-Pjotrovske da preuzme dužnost vršioca dužnosti predsjednika suda, uz obrazloženje da nije položila zakletvu pred predsjednikom Poljske.

Zvanična internet stranica Ustavnog suda u petak uveče nije bila dostupna, što je dodatno otežalo dobijanje informacija o dešavanjima u ovoj instituciji.

Tusk: Obnova vladavine prava je naša dužnost

Poljski premijer Donald Tusk odbacio je kritike na račun poteza svoje vlade, ističući da je obnova vladavine prava obaveza aktuelne vlasti.

"Nakon godina bezakonja pod vođstvom stranke PiS, ovo je težak proces, ponekad bolan, koji zahtijeva odlučno djelovanje. Drugog načina nema", izjavio je Tusk.

Uprkos objašnjenjima vlade, opozicija nastavlja da osporava zakonitost postupaka u Ustavnom sudu, dok se na zvaničnom nalogu ove institucije i dalje iznose tvrdnje o državnom udaru.

Sudija Ana Korvin-Pjotrovska, čiji je status takođe predmet spora, poručila je da savremena evropska demokratska država ne može funkcionisati bez ustavnog suda kao garanta prava i sloboda građana.

Kriza je tako dodatno produbila političke i institucionalne podjele u Poljskoj, a spor oko rukovodstva Ustavnog suda ostao je neriješen.