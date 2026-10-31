Protesti širom Evrope - neredi u Francuskoj i Njemačkoj

Stotine hiljada ljudi okupile su se u Parizu i drugim većim francuskim gradovima na novom krugu protesta širom zemlje zbog visokih troškova života i pogoršanja uslova u školama, usred straha od obnavljanja nasilja.

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je situacija do sada "generalno mirna" i da nije bilo "značajnih" incidenata, navodi DPA.

U saopštenju se ističe da je do sada na ulice izašlo oko 320.000 ljudi širom zemlje, što je manje u odnosu na 410.000 protekle subote i 17. oktobra, kada su protesti i izbili.

Policija je upotrijebila suzavac na marginama protesta u Parizu, Lionu, Marseju i drugim gradovima.

Prema podacima Ministarstva, danas do 14.00 časova privedeno je 27 ljudi širom zemlje.

Televizija BFMTV javila je da je policija počela da koristi suzavac u Lionu kasno popodne.

U Parizu, ljevičarski predsjednički kandidat Žan-Lik Melanšon pridružio se demonstrantima.

Sindikati, školske i studentske organizacije, kao i pokret "Žuti prsluci", koji je prvi put postao poznat u Francuskoj 2018. godine, pozvali su na demonstracije.

Hiljade ljudi u Njemačkoj na protestima na koje je pozvala Generacija Z

Hiljade ljudi u 30 gradova širom Njemačke izašle su danas na proteste, na koje su pozvali mladi iz Generacije Z,

Kako javlja Bild, na protestima je primećen veliki broj maskiranih osoba, paljeni su vatrometi, a bilo je i hapšenja.

Brojne prodavnice zaštitile su svoje izloge, nakon što su bezbjednosne službe su uoči demonstracija upozorile na moguću "infiltraciju ljevičarskih ekstremista".

Proteste u Njemačkoj organizovala je grupa "Generacija Z rješava" (Gen Z regelt), a skupovi su održani u 34 grada, uključujući Berlin, Frankfurt i Minhen, prenosi Rojters.

Grupa koja organizuje proteste je navela da se protivi obaveznom služenju vojnog roka i da zahtijeva veća ulaganja u obrazovanje, s obzirom na to da se mnogi mladi Nijmci suočavaju sa rastućim troškovima života.

Prema zvaničnim podacima, na protestima je danas širom Njemačke učestvovalo znatno manje od 182.000 ljudi, koliko su organizatori prvobitno očekivali.

Policija u Frankfurtu, Minhenu i Berlinu izvijestila je da je na protestima učestvovalo oko 6.000 demonstranta, dok se na internet stranici organizatora navodi broj od oko 36.000 ljudi.