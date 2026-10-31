Logo

Identifikovano 36 žrtava sudara vozova u Španiji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
31.10.2026 20:15

Komentari:

0
Дизалица ради на мјесту уништених вагона након судара два воза у Урди, у Шпанији, у петак, 30. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

Identitet 36 ljudi poginulih u sudaru brzih vozova u Španiji prošle sedmice utvrđen je nakon obdukcija, saopštile su vlasti regiona Kastilja-La Manča.

Svih 69 pronađenih tijela podvrgnuto je obdukcijama u Institutu za sudsku medicinu u glavnom gradu pokrajine Toledu, južno od Madrida, saopštile su regionalne vlasti.

Identitet 36 žrtava nesreće sada je konačno utvrđen, a porodice 27 žrtava su obavještene, rekli su zvaničnici.

Vlasti su zamolile rođake nestalih putnika da dostave uzorke DNK kako bi se ubrzao proces identifikacije, navodi DPA.

U međuvremenu, oko 50 članova porodica i prijatelja i dalje čeka vijesti o svojim voljenima u centru za podršku u Toledu. Navodno gotovo 30 psihologa pruža pomoć.

Nesreća se dogodila u srijedu, 28. oktobra kada se brzi voz sudario sa vozom koji je stajao na pruzi u blizini opštine Urda u provinciji Toledo, oko 130 kilometara južno od Madrida.

Željeznička pruga između Madrida i Andaluzije i dalje je zatvorena u oba smjera.

Od približno 200 povrijeđenih putnika, 34 se i dalje liječi u četiri bolnice, a 15 njih je na intenzivnoj njezi.

Kvar sistema zaštite vozova LZB i moguće greške u donošenju odluka u madridskom željezničkom kontrolnom centru su u fokusu istrage.

Radio snimci koje su objavili mediji ukazuju na to da je mašinovođa voza "Renfe" dobio instrukcije od člana osoblja u kontrolnom centru u Madridu da nastavi sa normalnim radom, iako je sistem LZB i dalje bio van upotrebe, a drugi voz je ostao na pruzi, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sudar vozova

Španija

žrtve

Saobraćajna nesreća

identifikacija tijela

Komentari (0)

Više iz rubrike

Демонстранти пролазе поред древног Колосеума током генералног штрајка на нивоу цијеле Италије, који су позвали независни синдикати, у Риму, у петак, 30. октобра 2026. године.

Svijet

Divljaju protesti širom Evrope

2 h

0
Протести широм Европе - нереди у Француској и Њемачкој

Svijet

Protesti širom Evrope - neredi u Francuskoj i Njemačkoj

2 h

0
Доналд Трамп објавио је мапу на којој је Гренланд приказан као америчка војна база, што је поново скренуло пажњу на планове Вашингтона за војно присуство на стратешки важном арктичком острву.

Svijet

Tramp objavio mapu Grenlanda kao američku vojnu bazu

3 h

0
Хаос у Пољској: Предсједник се пробијао кроз демонстранте, помиње се државни удар

Svijet

Haos u Poljskoj: Predsjednik se probijao kroz demonstrante, pominje se državni udar

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima