Divljaju protesti širom Evrope

U Francuskoj, srednjoškolci i studenti su se okupili sa sindikatima i pripadnicima pokreta Žuti prsluci da iskažu svoje nezadovoljstvo.

Državni savjet je poništio dozvolu od suda da se demonstranti okupe u centru Pariza i tako ih premjestio na periferiju. To ih neće zaustaviti.

„Važno je da budemo ovdje danas i pokušamo da malo popravimo situaciju, kako naša djeca ne bi morala da se bore u narednim godinama. Zato smo ovdje, da nastavimo uzvikujemo naše zahtjeve sve glasnije i glasnije i da se nadamo odgovoru od vlade, iako su male šanse za to“, rekao je vođa pokreta Žutih prsluka, Žerom Rodrigez.

Francuska vlada je za mjesec dana protesta srednjoškolcima ponudila "samo mrvice i pusta obećanja", poput povećanja stipendije, koja pet godina nije rasla. Najdirektniji odgovor je 70.000 policajaca širom zemlje kako bi se obuzdali mogući nemiri. Ali omladina je ujedinjena i neće odustati.

„Što se tiče platforme za upis na fakultete, ono što mi tražimo jeste da se prekine sa selekcijom, a da bi se to desilo, moraju se otvoriti mjesta na univerzitetima, i to 250.000 mjesta. Vlada najavljuje 15.000 mjesta, znajući da je 10.000 mjesta zatvoreno ove godine. To je sramota“, poručila je portparol Unije srednjoškolskih sindikata, Sabrin Harbaš.

Okupljanja su u istom duhu i u Njemačkoj. Inicijativa Generacija Zed rješava organizovala je proteste u preko 30 njemačkih gradova na Noć vještica. Traže bolje obrazovanje, zaštitu klime i pravednije društvo.

„Mercova vlada nije ponudila nikakav odgovor na probleme mladih osim što je nastavila sa rezovima budžeta i nametanjem dodatnih tereta. To je ostavilo trajan utisak na Generaciju Zed. Dosta nam je, i kolektivno smo odlučili da izađemo na ulice u znak protesta“, poručuje Stiv, portparol protesta mladih iz Minhena.

Oko 100 demonstranata okupilo se i podiglo sedamdesetak šatora u blizini rimskog Koloseuma nastavljajući proteste protiv rasta troškova života i povećanja vojnih rashoda, dan nakon generalnog štrajka širom zemlje.

„Zauzeli smo trg i napravili kamp upravo zato da bismo nastavili mobilizaciju i da bismo nastavili da govorimo ’ne’ ovoj vladi, koja nastavlja da nam krade budućnost i gazi potrebe radnika i mladih ljudi u ovoj zemlji“, rekla je Đulija Kalo, član pokreta "Moć narodu".

Protesti su ponovo izbili i u Albaniji. Demonstranti policiju gađaju Molotovljevim koktelima i kamenim pločama, koja odgovara vodenim topovima.