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Hiljade ljudi na ulicama Porta: Traže pristupačnije stanovanje i pravo na dom

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31.10.2026 21:24

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Демонстранти марширају током протеста у центру Лисабона, у суботу, 31. октобра 2026. године, захтијевајући приступачније цијене станова.
Foto: Tanjug/AP Photo/Armando Franca

Hiljade ljudi učestvovale su danas u protestnoj šetnji u portugalskom gradu Portu, zahtijevajući dostupnije stanovanje i poručujući da neće odustati od borbe za pravo na dom.

Demonstranti su stigli na trg Don Žoao uz uzvike "Otpor, otpor", noseći transparente i plakate, kao i šator na čelu kolone, prenijela je portugalska agencija Lusa.

Protestna šetnja počela je na trgu Batala oko 16.50 časova, a učesnici su do odredišta stigli približno 50 minuta kasnije.

Na čelu kolone nalazio se zeleni transparent sa porukom "Kuća za život", dok su demonstranti uzvikivali "Krov, tlo, pravo na stanovanje" i pozivali prolaznike da im se pridruže.

Među porukama na transparentima bila je i ona upućena ministru unutrašnjih poslova, kojom se ističe da je pravo na stanovanje osnovno demokratsko pravo.

Pojedini građani koji su se zatekli na ulicama pridružili su se protestu. Aurora Rodriges /76/ rekla je za portugalsku agenciju da podržava zahtjeve demonstranata jer smatra da su mladi u pravu.

"Ovo je pravedno. Ovi mladi ljudi su potpuno u pravu", poručila je ona.

Lurdes Vijeira /67/, koja živi u susjednom gradu Vila Nova de Gaja, istakla je da neće odustati od borbe za bolje uslove života budućih generacija.

"Imam troje djece i petoro unučadi i zbog njih nikada neću odustati", rekla je ona.

Na protestu je ukazano i na mogućnost da se napuštene državne kuće i škole obnove i prenamijene u javne stambene objekte, prenio je Tanjug.

Okupljeni su protest završili na trgu Don Žoao, gdje je prije više od 20 dana počelo prvo kampovanje za pravo na stanovanje u Portugalu, uz poruke "Trg je naš i ostaće naš" i "Ujedinjen narod nikada neće biti pobjeđen", prenosi Srna.

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