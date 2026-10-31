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Francuska: Uhapšena petorica Britanaca, emitovali snimke zastrašivanja migranata

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31.10.2026 21:19

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Полицајци обезбјеђују мјесто током протеста против раста трошкова живота у Паризу, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Petorica Britanaca uhapšena su u blizini Denkerka, na sjeveru Francuske, dok su na društvenoj mreži uživo prenosili snimke kojima su željeli da prikažu "akcije zastrašivanja migranata", saopštila je danas prefektura departmana Nor.

Riječ je o pripadnicima krajnje desnice, kod kojih su pronađene, između ostalog, četiri bombe sa suzavcem, prenosi Figaro.

Nakon policijskog zadržavanja očekuje se da će biti smješteni u pritvor za strance do odluke o njihovom protjerivanju iz Francuske.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u grupi formiranoj radi pripremanja nasilja nad osobama i da su bez opravdanog razloga nosili oružje kategorije D, precizirala je prefektura.

Britanci su se kretali duž obale na sjeveru Francuske minibusom koji su sami nazvali "borbeni autobus".

U januaru su dvojica Britanaca, za koje se sumnjalo da su došli da učestvuju na zabranjenom skupu protiv migranata u blizini Kalea, na obali Lamanša, na sjeveru Francuske, uhapšena, a potom protjerana iz Francuske.

Prema zvaničnim britanskim podacima, više od 21.000 migranata stiglo je u Englesku nakon ilegalnih prelazaka Lamanša, što predstavlja značajan pad u odnosu na isti period 2025. godine, prenosi Srna.

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