Arakči proučio Vensovu poruku, Rubio otkrio šta Tramp još nije odlučio

Iran je pažljivo razmotrio poruku američkog potpredsjednika Džej Di Vensa o pokretanju novih mirovnih pregovora, ali za sada nema planova za sastanak sa američkim zvaničnicima, izjavio je šef iranske diplomatije Abas Arakči.

Arakči je poručio da su uslovi Teherana jasni, dok katarski i pakistanski posrednici nastavljaju konsultacije o mogućim rješenjima, uključujući pitanja iranskog nuklearnog programa i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

S druge strane, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da predsjednik SAD Donald Tramp još nije donio odluku o tome da li će obnoviti vojne operacije protiv Irana. Rubio je dodao da mu nije poznat ni konkretan rok za okončanje pregovora koje predvodi Katar.

Sekretar iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezai rekao je da još nije odgovorio na Vensovo pismo, kao i da nije donesena nova odluka o promjeni iranske nuklearne doktrine.

Katarski mediji objavili su da je ostvaren preliminarni napredak u indirektnim pregovorima o iranskom nuklearnom programu, plovidbi kroz Ormuski moreuz i finansijskim podsticajima za Teheran. Prema istim navodima, Kina i Rusija mogle bi da budu garanti eventualnog sporazuma.

U međuvremenu, Rezai je izjavio da mu je saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman rekao da bi Izrael, nakon Irana, mogao da usmjeri svoje aktivnosti protiv Saudijske Arabije i Turske.

"Ako Izrael misli da će nakon Irana krenuti na Saudijsku Arabiju i Tursku, onda zemlje regiona moraju da shvate da njihova bezbjednost ne može da se zasniva na prisustvu stranih sila", poručio je Rezai u intervjuu za iransku televiziju, prenosi agencija Tasnim.

(RTS)