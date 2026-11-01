Logo

Arakči proučio Vensovu poruku, Rubio otkrio šta Tramp još nije odlučio

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 08:01

Komentari:

0
Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iran je pažljivo razmotrio poruku američkog potpredsjednika Džej Di Vensa o pokretanju novih mirovnih pregovora, ali za sada nema planova za sastanak sa američkim zvaničnicima, izjavio je šef iranske diplomatije Abas Arakči.

Arakči je poručio da su uslovi Teherana jasni, dok katarski i pakistanski posrednici nastavljaju konsultacije o mogućim rješenjima, uključujući pitanja iranskog nuklearnog programa i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

S druge strane, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da predsjednik SAD Donald Tramp još nije donio odluku o tome da li će obnoviti vojne operacije protiv Irana. Rubio je dodao da mu nije poznat ni konkretan rok za okončanje pregovora koje predvodi Katar.

Sekretar iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezai rekao je da još nije odgovorio na Vensovo pismo, kao i da nije donesena nova odluka o promjeni iranske nuklearne doktrine.

Katarski mediji objavili su da je ostvaren preliminarni napredak u indirektnim pregovorima o iranskom nuklearnom programu, plovidbi kroz Ormuski moreuz i finansijskim podsticajima za Teheran. Prema istim navodima, Kina i Rusija mogle bi da budu garanti eventualnog sporazuma.

U međuvremenu, Rezai je izjavio da mu je saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman rekao da bi Izrael, nakon Irana, mogao da usmjeri svoje aktivnosti protiv Saudijske Arabije i Turske.

"Ako Izrael misli da će nakon Irana krenuti na Saudijsku Arabiju i Tursku, onda zemlje regiona moraju da shvate da njihova bezbjednost ne može da se zasniva na prisustvu stranih sila", poručio je Rezai u intervjuu za iransku televiziju, prenosi agencija Tasnim.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Abas Arakči

Donald Tramp

Džej Di Vens

Amerika

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хаос на улицама Француске: Сукоби демонстраната и полиције, стотине ухапшених

Svijet

Haos na ulicama Francuske: Sukobi demonstranata i policije, stotine uhapšenih

12 h

0
Демонстранти марширају током протеста у центру Лисабона, у суботу, 31. октобра 2026. године, захтијевајући приступачније цијене станова.

Svijet

Hiljade ljudi na ulicama Porta: Traže pristupačnije stanovanje i pravo na dom

12 h

0
Полицајци обезбјеђују мјесто током протеста против раста трошкова живота у Паризу, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

Francuska: Uhapšena petorica Britanaca, emitovali snimke zastrašivanja migranata

12 h

0
Полицајци се боре са демонстрантима током протеста под слоганом „Генерација З брине о томе“ у Берлину, Њемачка, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

Policija počela da privodi aktiviste u Berlinu

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima