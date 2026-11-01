Evropa gorjela tokom „Noći vještica“: Neredi, pljačke i sukobi s policijom

Neredi širom Evrope tokom „Noći vještica“: U Njemačkoj i Francuskoj protesti zbog troškova života prerasli u sukobe s policijom, pljačke i hapšenja.

U centru Frankfurta u subotu kasno uveče demonstranti su pljačkali prodavnice, a došlo je i do sukoba s policijom u tom i drugim njemačkim gradovima, nakon što su se masovni protesti zbog troškova života, koji su uglavnom protekli mirno, pretvorili u nasilje.

Osim Frankfurta, incidenti su zabilježeni i u Berlinu, Kelnu i Hamburgu. Policija je saopštila da je koristila vodene topove kako bi rastjerala demonstrante koji su na pripadnike hitnih službi bacali pirotehnička sredstva, kamenice i flaše.

„Gen Z regelt“ predvodio proteste u Njemačkoj

Hiljade ljudi prethodno su učestvovale u demonstracijama koje je organizovala grupa „Gen Z regelt“, što u prevodu znači „Generacija Z preuzima stvari u svoje ruke“.

Demonstranti su protestovali zbog nedovoljnog finansiranja škola, visokih troškova života, smanjenja javne potrošnje i obaveznog služenja vojnog roka.

Njemačka protesti Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Nemiri u Njemačkoj uslijedili su nakon sličnih masovnih protesta mladih u Francuskoj, gdje je u subotu demonstriralo više od 320.000 ljudi.

Veliki dio glavne frankfurtske trgovačke ulice bio je blokiran policijom. Portparol policije izjavio je da je u gradu uhapšen veliki broj ljudi.

Some students in Frankfurt destroy a police car What a friendly student protest https://t.co/cP81sXCoCV — kashkash (@kashmarov69) November 1, 2026

Vlasti u Frankfurtu, Minhenu i Berlinu procijenile su da je na protestima bilo do 18.000 ljudi, što je približno polovina broja koji su organizatori najavili na svojoj internet stranici. Njemački mediji navode da su desetine hiljada ljudi protestovale u gradovima širom zemlje.

Portparolka grupe „Gen Z regelt“ Lina Fridrih izjavila je da su demonstracije organizovane kako bi se „borili za mir i slobodu, a ne za rat i prinudu“.

„Najvažnije nam je da se unaprijedi podrška zdravstvenom i obrazovnom sistemu. Protivimo se obaveznom služenju vojnog roka i zalažemo se za pravedniju raspodjelu nameta“, rekla je ona.

Iako su protesti tokom dana uglavnom protekli mirno, situacija se pogoršala nakon što je pao mrak.

Frankfurtska policija saopštila je na društvenoj mreži Iks da su u centru grada izbili „nasilni neredi“. Razbijeni su izlozi nekoliko prodavnica, a na pripadnike hitnih službi bačeni su Molotovljevi kokteli, navela je policija.

Upad u prodavnicu oružja

U kasnijim saopštenjima zvaničnici su naveli da su razbijeni i izlozi prodavnice oružja, kao i da su nakon hapšenja jednog osumnjičenog zaplijenjena dva komada oružja.

Roman Posek, ministar unutrašnjih poslova pokrajine Hesen, čiji je Frankfurt najveći grad, izjavio je da se protestima pridružilo „oko 100 jasno identifikovanih ljevičarskih ekstremista“. Dodao je da je „sramno“ kako su se demonstracije završile.

Njemačka protesti Tanjug/Andreas Arnold/dpa via AP

„Svima su nam pred očima slike iz Francuske – pljačkanje, paljenje kuća, paljenje policijskih vozila i napadi na policajce. Francuska ne smije da bude uzor u tom pogledu“, rekao je Posek.

Protesti u Njemačkoj održani su istog dana kada i druge velike demonstracije širom Evrope.

Protesti u Francuskoj

U Francuskoj je više od 320.000 ljudi učestvovalo u trećem uzastopnom vikendu protesta u gradovima širom zemlje. Demonstranti su zahtijevali mjere za rješavanje problema visokih troškova života i lošeg stanja javnih službi, posebno u sektoru obrazovanja.

Francuska protesti Tanjug/AP Photo/Teresa Suarez

Širom Francuske raspoređeno je na hiljade policajaca kako bi obezbjeđivali demonstracije, a u pojedinim gradovima policija je koristila suzavac protiv demonstranata. Više od 500 ljudi uhapšeno je nakon sukoba u Tuluzu, Lionu i Marseju.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da je jedan policajac povrijeđen Molotovljevim koktelom. Policija u Parizu saopštila je da je nekoliko stotina izgrednika napalo pripadnike bezbjednosnih snaga različitim predmetima.

Protesti u Italiji, Portugalu i drugim evropskim državama

Protesti su održani i u Italiji, gdje je u Rimu i Torinu došlo do više sukoba između policije i demonstranata.

U Portugalu je policija intervenisala kako bi uklonila novi kamp sa šatorima, podignut nakon što je na hiljade ljudi izašlo na ulice zbog zakona o izdavanju stanova. Demonstranti tvrde da bi taj zakon mogao dodatno da pogorša stambenu krizu u zemlji, u kojoj su cijene nekretnina više nego udvostručene tokom prethodne decenije.

Portugal protesti Tanjug/AP Photo/Armando Franca

U posljednje vrijeme uglavnom mladi demonstranti izlaze ili su izlazili na ulice u brojnim evropskim zemljama, među kojima su Francuska, Belgija, Irska, Španija, Portugal, Italija, Grčka i Albanija.

Iako se konkretni zahtjevi razlikuju od zemlje do zemlje, demonstranti se uglavnom fokusiraju na probleme povezane s troškovima života, poput dostupnosti stanova, kvaliteta obrazovanja, korupcije i smanjenja izdvajanja za javne službe.

Zloupotreba mirnih protesta od strane nasilnih grupa

Međutim, treba ukazati i na to da su pojedini učesnici nereda iskoristili mirne proteste za pljačke i nasilje. U više gradova zabilježeni su napadi na policiju, paljenje i pljačkanje prodavnica, posebno nakon što je pao mrak.

JUST IN: 🇫🇷 Intense riots continue in Paris, France. https://t.co/MYAcQUngvx — BRICS News (@BRICSinfo) October 31, 2026

Takvi incidenti zabilježeni su, između ostalog, na ulicama Francuske, Njemačke i Belgije. Ipak, važno je razlikovati učesnike mirnih demonstracija od onih koji su učestvovali u nasilju i kršenju zakona.