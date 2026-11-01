Snažan zemljotres pogodio Japan: Tlo se treslo kod obale Honšua

Zemljotres magnitude šest stepeni po Rihterovoj skali pogodio je područje blizu južne obale ostrva Honšu u Japanu, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/.

Potres, čiji je epicentar bio na dubini od 352 kilometra, dogodio se 110 kilometara jugoistočno od Cua, glavnog grada prefekture Mie, sa populacijom od preko 250.000 stanovnika.

Pojedina svjedočanstva ostavljena na veb stranici EMSC-a opisuju potres kao "dug", prelazeći iz blagog u "progresivno jači", prenosi portal "Baha".

Za sada nisu prijavljeni šteta ili žrtve, prenosi Srna.