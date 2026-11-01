Sjeverna Koreja izvela najveću pljačku kriptovaluta u istoriji

Američki Federalni istražni biro (FBI) potvrdio je da Sjeverna Koreja stoji iza velikog hakerskog napada na Bajnans (Binance), najveću svjetsku berzu kriptovaluta. U napadu izvedenom 29. oktobra ukradena je digitalna imovina vrijedna oko 6,3 milijarde dolara, što se smatra najvećom krađom kriptovaluta do sada.

FBI je kasno u subotu objavio da je za napad odgovorna sjevernokorejska hakerska grupa Trejdertrejtor (TraderTraitor). Istu grupu ranije je kao počinioca identifikovala američka kompanija TRM labs (TRM Labs), koja se bavi analizom transakcija kriptovaluta.

Ukradene milijarde prebacili za samo 20 minuta

Prema analizi TRM labsa, napadači su većinu od 6,3 milijarde dolara ukradenih kriptovaluta premjestili u roku od samo 20 minuta. Vjeruje se da su pokušavali što brže da prebace sredstva kako bi spriječili njihovo zamrzavanje.

The FBI is releasing information advising the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) was responsible for the theft of more than $6 billion USD in virtual assets from cryptocurrency exchange, Binance, on or about October 29, 2026. The FBI refers to this specific North Korean malicious cyber activity as "TraderTraitor." The FBI, together with partners at the USSS and IRS-CI, has observed TraderTraitor actors converting stolen assets primarily into Ethereum (ETH). It is expected these assets will then be further laundered by converting them using DeFi and instant swap services as they prepare them for further laundering stages. How You Can Help: FBI, USSS, and IRS-CI are urging private sector entities including THORNode operators, RPC node operators, instant exchanges, DeFi services, blockchain analytics firms, and other virtual asset service providers to block transactions with or derived from addresses TraderTraitor actors are using to launder these stolen assets. A list of addresses associated with this activity is available here: https://t.co/g0oIWx0WeD — FBI Cyber Branch (@FBICyberBranch) October 31, 2026

FBI je potvrdio da američke vlasti prate kretanje ukradene digitalne imovine. Zajedno sa američkom Tajnom službom i poreskom istražnom službom utvrdio je da napadači ukradena sredstva uglavnom pretvaraju u kriptovalutu eterijum (Ethereum).

FBI prati pokušaje pranja ukradenog novca

„Primijetili smo da akteri iz Trejdertrejtora pretvaraju ukradenu imovinu“, saopštio je FBI, navodeći da se najveći dio sredstava pretvara u eterijum.

„Očekuje se da će se ta imovina dodatno 'oprati' tako što će se pretvarati posredstvom decentralizovanih finansija (DeFi) i usluga za trenutnu razmjenu kriptovaluta, dok je pripremaju za dalje faze pranja novca“, saopštio je FBI.

Takvim premještanjem i pretvaranjem kriptovaluta napadači pokušavaju da otežaju praćenje ukradenog novca. FBI je objavio i adrese digitalnih novčanika koje povezuje sa sjevernokorejskim hakerima.

Američke vlasti pozvale su berze kriptovaluta, pružaoce usluga razmjene digitalne imovine i kompanije koje analiziraju blokčejn (blockchain) da blokiraju transakcije povezane sa tim adresama kako bi spriječile dalje premještanje ukradenih sredstava.

Bajnans tvrdi da je pokrio 90 odsto ukradenog iznosa

Bajnans je u subotu objavio da je sopstvenim sredstvima uspio da pokrije 90 odsto imovine ukradene tokom napada. Kompanija je za pokrivanje gubitaka izdvojila oko 6,34 milijarde dolara kako njeni korisnici ne bi ostali bez svojih kriptovaluta.

Preostalih 10 odsto odnosi se na tokene kojima se rjeđe trguje i koje je teže nabaviti u velikim količinama. Iz Bajnansa su poručili da će im možda biti potrebno više vremena kako bi obezbijedili preostalu imovinu.

„Bajnans će snositi finansijske posljedice krađe imovine, a ne naši korisnici“, saopštila je kompanija na društvenoj mreži Iks (X).

Za pokrivanje štete Bajnans je iskoristio i dio svog rezervnog Fonda za zaštitu imovine korisnika (Secure Asset Fund for Users – SAFU), vrijednog približno milijardu dolara, koji služi za zaštitu korisnika u slučaju velikih bezbjednosnih propusta.

Ukradeni bitkoin, eterijum i stabilne kriptovalute

Među ukradenom imovinom nalaze se bitkoin, eterijum i stabilne kriptovalute (stablecoins), poput Tetera (Tether) i Ju-Es-Di koina (USD Coin), čija je vrijednost vezana za tradicionalne valute, najčešće američki dolar.

Za razliku od bitkoina i eterijuma, izdavaoci pojedinih stabilnih kriptovaluta mogu da zamrznu tokene povezane sa krađom. Zbog toga je nakon napada dio ukradene imovine blokiran, dok se ostatak pokušava pronaći praćenjem transakcija.

Bajnans je nakon napada privremeno obustavio isplate kriptovaluta. Kompanija je najavila da planira da ih ponovo omogući u nedjelju, 1. novembra, nakon završetka dodatnih bezbjednosnih provjera.

(Indeks)