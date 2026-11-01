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Jedna od najvećih ruskih rafinerija na meti dronova: Objavljeni snimci navodnog napada

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01.11.2026 09:05

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Једна од највећих руских рафинерија на мети дронова: Објављени снимци наводног напада
Foto: X/@Gerashchenko_en

Jedna od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, NORSI, navodno je napadnuta dronovima tokom noći između subote i nedjelje, objavili su ukrajinski Telegram kanali.

Riječ je o postrojenju koje se nalazi u gradu Kstovu, u Nižnjenovgorodskoj oblasti, približno 800 kilometara od granice sa Ukrajinom.

Ukrajinski Telegram kanali Eksilenova+ (Exilenova+) i Supernova+ objavili su snimke za koje tvrde da su nastali tokom napada na rafineriju NORSI, poznatu i pod nazivom Lukoil-Nižnjegorodorgsintez.

Ove informacije prenio je i Kijev independent (Kyiv Independent), uz napomenu da navode o napadu nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

NORSI je četvrta najveća rafinerija nafte u Rusiji, a po proizvodnji benzina zauzima drugo mjesto u zemlji.

Njen godišnji kapacitet prerade iznosi između 15 i 17 miliona tona sirove nafte. Pored benzina, u ovom postrojenju proizvode se dizel, avionsko gorivo i bitumen.

Rafinerija i ranije bila na meti

Ovo nije prvi put da se rafinerija NORSI našla na meti ukrajinskih napada.

Postrojenje je u više navrata bilo izloženo napadima bespilotnim letjelicama, a jedan od potvrđenih dogodio se 26. avgusta.

Tada je u rafineriji izbio veliki požar, nakon čega je njen rad privremeno obustavljen.

Ukrajina je od početka 2026. godine pojačala napade dronovima dugog dometa na energetsku infrastrukturu Rusije.

Među glavnim metama nalaze se rafinerije i skladišta goriva, koji imaju značajnu ulogu u snabdijevanju ruskih oružanih snaga.

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Tagovi :

Rusija

Napad dronovima

Ukrajina

rafinerija nafte

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