Logo

Rusija zabranila izvoz dizela do sljedeće godine

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
01.11.2026 12:19

Komentari:

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Vlada Ruske Federacije saopštila je da je produžila zabranu proizvođačima dizel goriva izvoz do kraja januara 2027. godine.

Potpisan je dekret kojim se produžava zabrana izvoza dizel goriva i brodskog goriva, kao i gasnih ulja iz Rusije od strane direktnih proizvođača, do 31. januara 2027. godine, zaključno sa tim danima – navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je cilj odluke održavanje stabilnosti domaćeg tržišta goriva.

Zamjenik premijera Aleksandar Novak rekao je da Vlada radi na tome da se pojedinačni dobavljači koji isporučuju gorivo na svjetsko tržište izuzmu od zabrane u novembru.

Početkom oktobra, Vlada je d‌jelimično ukinula zabranu izvoza nakon sporazuma ruskog i američkog predsjednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, o isporuci ruskog dizela na svjetsko tržište.

Očekuje se da će prvi tankeri stići prije srednjoročnih izbora u SAD 3. novembra.

Novak je procijenio da će isporuke ruskog dizela svjetskim tržištima dostići 2,15 miliona tona u novembru, u odnosu na 510.000 tona u oktobru, prenosi B92.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Euro dizel

gorivo

izvoz

Komentari (0)

Više iz rubrike

Москва, Русија

Svijet

Moskva pokreće krivični postupak zbog napada na Nižnji Novgorod

2 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Svijet

"Deklarisani pokušaj EU da nanese poraz Moskvi, onemogućava dijalog"

3 h

0
друштвене мреже

Svijet

Djeca mlađa od 15 godina ostaju bez društvenih mreža: Zabrana stupila na snagu

3 h

0
Разбијени излог златаре у Франкфурту у Њемачкој у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала након протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствари у своје руке“.

Svijet

Policija štiti prodavnice u Frankfurtu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima