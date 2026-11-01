Rusija zabranila izvoz dizela do sljedeće godine

Vlada Ruske Federacije saopštila je da je produžila zabranu proizvođačima dizel goriva izvoz do kraja januara 2027. godine.

Potpisan je dekret kojim se produžava zabrana izvoza dizel goriva i brodskog goriva, kao i gasnih ulja iz Rusije od strane direktnih proizvođača, do 31. januara 2027. godine, zaključno sa tim danima – navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je cilj odluke održavanje stabilnosti domaćeg tržišta goriva.

Zamjenik premijera Aleksandar Novak rekao je da Vlada radi na tome da se pojedinačni dobavljači koji isporučuju gorivo na svjetsko tržište izuzmu od zabrane u novembru.

Početkom oktobra, Vlada je d‌jelimično ukinula zabranu izvoza nakon sporazuma ruskog i američkog predsjednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, o isporuci ruskog dizela na svjetsko tržište.

Očekuje se da će prvi tankeri stići prije srednjoročnih izbora u SAD 3. novembra.

Novak je procijenio da će isporuke ruskog dizela svjetskim tržištima dostići 2,15 miliona tona u novembru, u odnosu na 510.000 tona u oktobru, prenosi B92.