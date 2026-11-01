"Sada vidimo dva lidera koji žele da razgovaraju u ime svojih naroda, a vidimo gotovo sve ostale i, što je najvažnije, Brisel, koji i dalje govore samo o nanošenju strateškog poraza Rusiji. Sa takvim pristupom je nemoguće razgovarati sa njima", rekao je Peskov novinaru Pavelu Zarubinu, komentarišući potencijalnu ulogu EU u pregovorima o ukrajinskom rješenju.

Početkom sedmice su finski predsjednik Aleksandar Stub i norveški premijer Jonas Gar Stere pozvali ruskog predsjednika Vladimira Putina da razgovaraju o situaciji u Ukrajini, prenosi Srna.