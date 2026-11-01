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"Deklarisani pokušaj EU da nanese poraz Moskvi, onemogućava dijalog"

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01.11.2026 11:01

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Deklarisani pokušaj EU da nanese strateški poraz Rusiji onemogućava dijalog sa Briselom, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Sada vidimo dva lidera koji žele da razgovaraju u ime svojih naroda, a vidimo gotovo sve ostale i, što je najvažnije, Brisel, koji i dalje govore samo o nanošenju strateškog poraza Rusiji. Sa takvim pristupom je nemoguće razgovarati sa njima", rekao je Peskov novinaru Pavelu Zarubinu, komentarišući potencijalnu ulogu EU u pregovorima o ukrajinskom rješenju.

Početkom sedmice su finski predsjednik Aleksandar Stub i norveški premijer Jonas Gar Stere pozvali ruskog predsjednika Vladimira Putina da razgovaraju o situaciji u Ukrajini, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Moskva

Brisel

Evropska unija

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