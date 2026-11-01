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Švajcarska gori, izbili neredi velikih razmjera

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01.11.2026 09:52

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Швајцарска гори, избили нереди великих размјера
Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

U Cirihu su izbili neredi velikih razmjera, demonstranti su palili automobile, a snage bezbjednosti su koristile vodene topove, prenosi "20 Minuten".

Prema pisanju lista, demonstracije su organizovale "ljevičarske ekstremističke grupe", a događaj je bio miran dok mu se nisu pridružili aktivisti koji protestuju protiv rata u Pojasu Gaze, policije i uspona fašizma, prenosi rt.rs.

"Demonstranti su podigli barikade i zapalili ih, bacali flaše na snage bezbjednosti", navodi se u tekstu.

Policija je odgovorila vodenim topovima i suzavcem, kada je došlo do sukoba između njih i demonstranata. Šteta na imovini mogla bi da iznese desetine hiljada evra, napominje se u članku.

Talas protesta nedavno je zahvatio Evropsku uniju. Ono što je počelo kao protest učenika i studenata nezadovoljnih problemima u obrazovnom sektoru eskaliralo je u hiljade demonstracija, a lokalni stanovnici optužuju vladu za rast cijena, nedostupno stanovanje i prekomjerne vojne rashode.

Najveći protesti održali su se u Francuskoj, Italiji, Španiji, Portugalu i drugim zemljama.

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Tagovi :

Cirih

Švajcarska

Protesti

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