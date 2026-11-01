Švajcarska gori, izbili neredi velikih razmjera

U Cirihu su izbili neredi velikih razmjera, demonstranti su palili automobile, a snage bezbjednosti su koristile vodene topove, prenosi "20 Minuten".

Prema pisanju lista, demonstracije su organizovale "ljevičarske ekstremističke grupe", a događaj je bio miran dok mu se nisu pridružili aktivisti koji protestuju protiv rata u Pojasu Gaze, policije i uspona fašizma, prenosi rt.rs.

"Demonstranti su podigli barikade i zapalili ih, bacali flaše na snage bezbjednosti", navodi se u tekstu.

Policija je odgovorila vodenim topovima i suzavcem, kada je došlo do sukoba između njih i demonstranata. Šteta na imovini mogla bi da iznese desetine hiljada evra, napominje se u članku.

Talas protesta nedavno je zahvatio Evropsku uniju. Ono što je počelo kao protest učenika i studenata nezadovoljnih problemima u obrazovnom sektoru eskaliralo je u hiljade demonstracija, a lokalni stanovnici optužuju vladu za rast cijena, nedostupno stanovanje i prekomjerne vojne rashode.

Najveći protesti održali su se u Francuskoj, Italiji, Španiji, Portugalu i drugim zemljama.