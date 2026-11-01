Policija štiti prodavnice u Frankfurtu

Policija je raspoređena u Frankfurtu na zaštiti prodavnica, koje su bile na meti pljačkaša tokom nereda, a "značajna" šteta na imovini tek treba da bude precizno procijenjena, rekao je neimenovani portparol policije.

On je dodao da još uvijek nije jasno koliko je ljudi povrijeđeno u neredima.

Neredi su uslijedili nakon demonstracija mladih ljudi koji zahtijevaju bolje škole, olakšanje od rastućih troškova života i veću socijalnu pravdu, u okviru jučerašnjih protesta u mnogim gradovima širom Nemačke, navodi DPA.

Mnogi protesti su prošli bez incidenata, međutim u Frankfurtu su izgrednici razbijali izloge prodavnica, krali robu i napadali policiju. Policija je privremeno uhapsila više od 30 ljudi i blokirala dio centra grada.

Premijer pokrajine Hesen Boris Rajn rekao je da je šokiran "nasilnim ekscesima u Frankfurtu", ističući da to neće ostati bez posljedica.

"Svako ko se ponaša kao napadači u centru Frankfurta, stavlja se van našeg društva. Pažljivo ćemo procijeniti agresore, grupe počinilaca i tok događaja i izvući zaključke", istakao je on, prenosi Srna.