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Policija štiti prodavnice u Frankfurtu

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01.11.2026 10:27

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Разбијени излог златаре у Франкфурту у Њемачкој у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала након протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствари у своје руке“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Probst

Policija je raspoređena u Frankfurtu na zaštiti prodavnica, koje su bile na meti pljačkaša tokom nereda, a "značajna" šteta na imovini tek treba da bude precizno procijenjena, rekao je neimenovani portparol policije.

On je dodao da još uvijek nije jasno koliko je ljudi povrijeđeno u neredima.

Neredi su uslijedili nakon demonstracija mladih ljudi koji zahtijevaju bolje škole, olakšanje od rastućih troškova života i veću socijalnu pravdu, u okviru jučerašnjih protesta u mnogim gradovima širom Nemačke, navodi DPA.

Mnogi protesti su prošli bez incidenata, međutim u Frankfurtu su izgrednici razbijali izloge prodavnica, krali robu i napadali policiju. Policija je privremeno uhapsila više od 30 ljudi i blokirala dio centra grada.

Premijer pokrajine Hesen Boris Rajn rekao je da je šokiran "nasilnim ekscesima u Frankfurtu", ističući da to neće ostati bez posljedica.

"Svako ko se ponaša kao napadači u centru Frankfurta, stavlja se van našeg društva. Pažljivo ćemo procijeniti agresore, grupe počinilaca i tok događaja i izvući zaključke", istakao je on, prenosi Srna.

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