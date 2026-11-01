Djeca mlađa od 15 godina ostaju bez društvenih mreža: Zabrana stupila na snagu

U Turskoj je danas stupila na snagu zabrana pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina.

Proces provjere starosti za postojeće naloge nastaviće se do 31. marta 2027. godine, a tokom prelaznog perioda uprave društvenih mreža postepeno će zatvarati postojeće naloge djece, prenosi Anadolija.

Turska je sredinom oktobra zabranila provajderima društvenih mreža da nude usluge maloljetnicima mlađim od 15 godina, prema novim propisima Direktorata za sajber bezbjednost.

U uredbi se navodi da pružaoci usluga „ne mogu da pružaju usluge djeci koja nisu navršila 15 godina“.

Pružaoci usluga takođe moraju da ponude prilagođene usluge i preduzmu neophodne mjere za korisnike starije od 15 godina, u skladu sa propisima, a provjera starosti mora dati prioritet zaštiti ličnih podataka, koristeći metode kojima se utvrđuje samo da li korisnik ispunjava starosni uslov, a ne i njegov identitet.

Da bi pristupili društvenoj mreži, korisnici će morati da prođu verifikaciju identiteta putem platforme za vladine usluge e-Devlet.

Nakon toga, dobiće digitalni token koji sadrži informacije o njihovom uzrastu. Ako imaju manje od 15 godina, pristup će im biti odbijen, a ako imaju između 15 i 18 godina, moći će da pristupe društvenoj mreži, ali uz ograničenja.

Razmjena poruka biće moguća samo sa nalozima prijatelja, prenos uživo biće zabranjen, a korisnici neće vidjeti reklame za odrasle.