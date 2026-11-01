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Moskva pokreće krivični postupak zbog napada na Nižnji Novgorod

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01.11.2026 12:05

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Москва, Русија
Foto: ATV

Ruski Istražni komitet objavio je da je pokrenuo krivični postupak za terorizam nakon napada dronom ukrajinskih oružanih snaga koji je oštetio industrijski objekat i civilnu infrastrukturu u oblasti Nižnjeg Novgoroda.

"Pokrenut je krivični postupak zbog terorističkog čina u vezi sa napadom ukrajinskih oružanih snaga na industrijski objekat i civilnu infrastrukturu u oblasti Nižnjeg Novgoroda, prema članu 205 Krivičnog zakonika Rusije", rekla je portparol ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko za RIA Novosti.

Regionalni guverner Gleb Nikitin rekao je da je industrijski pogon u Kstovskom okrugu oštećen u napadu dronom tokom noći i jutra.

On je dodao da je tokom napada uništeno više od 100 bespilotnih letjelica, a da preliminarni izveštaji ukazuju da nije bilo žrtava,prenosi Srna.

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