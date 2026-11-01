Moskva pokreće krivični postupak zbog napada na Nižnji Novgorod

Ruski Istražni komitet objavio je da je pokrenuo krivični postupak za terorizam nakon napada dronom ukrajinskih oružanih snaga koji je oštetio industrijski objekat i civilnu infrastrukturu u oblasti Nižnjeg Novgoroda.

"Pokrenut je krivični postupak zbog terorističkog čina u vezi sa napadom ukrajinskih oružanih snaga na industrijski objekat i civilnu infrastrukturu u oblasti Nižnjeg Novgoroda, prema članu 205 Krivičnog zakonika Rusije", rekla je portparol ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko za RIA Novosti.

Regionalni guverner Gleb Nikitin rekao je da je industrijski pogon u Kstovskom okrugu oštećen u napadu dronom tokom noći i jutra.

On je dodao da je tokom napada uništeno više od 100 bespilotnih letjelica, a da preliminarni izveštaji ukazuju da nije bilo žrtava,prenosi Srna.