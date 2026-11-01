Rusija osniva međunarodnu svemirsku akademiju

Rusija će osnovati međunarodnu svemirsku akademiju za studente i mlade inženjere kako bi razmjenjivali iskustva i stvarali put od inženjerskih takmičenja do pravih inovacija u raketnoj i svemirskoj industriji, rekao je potpredsjednik Univerziteta HSE Dmitrij Zemcov.

"Dogovorili smo se o pokretanju nečega poput međunarodne svemirske akademije za one koji su učestvovali na Međunarodnim svemirskim igrama i one koji bi željeli da učestvuju u njima, ali nisu imali priliku da to učine", rekao je Zemcov na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, Akademija će olakšati razmjenu tehničkih rješenja i komunikaciju između mladih inženjera, kao i razvoj novih tehnologija.

Pres-služba Međunarodnih svemirskih igara saopštila je da će u početnoj fazi Akademija služiti kao međunarodna partnerska mreža za održavanje kontakata između timova iz različitih zemalja. Projektni timovi će imati sjedišta na univerzitetima i istraživačkim institucijama partnerskih zemalja.

Projekat je predložila student HSE Marija Andrejeva, operater kontrolnog centra na Međunarodnim svemirskim igrama. Pilot projekat će omogućiti mladim stručnjacima da formiraju portfolio za dalje prakse, navodi RIA Novosti.

Prve Međunarodne svemirske igre održane su u Inovacionom centru Skolkovo od 26. oktobra do 1. novembra, a u njima su učestvovali ruski, kineski, kazahstanski, kirgiski, meksički, pakistanski i uzbekistanski timovi, prenosi Srna.