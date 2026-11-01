Skandal u SAD: Hakeri objavili tajne podatke 41.000 agenata! Osveta za ubistva?

Među objavljenim podacima nalaze se i adrese elektronske pošte i brojevi telefona agenata američke Imigracione i carinske službe (ICE) i granične policije.

Grupa haktivista ukrala je podatke više od 41.000 zaposlenih u Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti SAD i uz pomoć trećih strana objavila ih na internetu, prenose Vajerd (Wired), Vašington post (The Washington Post) i En-Pi-Ar (NPR). Objavljeni podaci sadrže adrese elektronske pošte, brojeve telefona i adrese kancelarija zaposlenih, ali uključuju i osjetljive informacije o tajnim i nadzornim programima ove agencije.

Od ukupnog broja objavljenih zapisa, 21.000 identifikuje osobe koje rade u Upravi za carinu i zaštitu granice SAD (CBP), dok 10.000 zapisa pripada osoblju Imigracione i carinske službe. Trećina tih podataka odnosi se na jedinicu za istrage unutrašnje bezbjednosti (HSI), kriminalističko-istraživački ogranak Imigracione i carinske službe. Sveukupno, curenje informacija razotkrilo je podatke jedne sedmine ukupno zaposlenih u Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti.

"Markvejn Malin je 17. jula izjavio da 'pojačava pritisak'. Ovo se dešava Imigracionoj i carinskoj službi kada to uradite", navodi se u saopštenju haktivističke grupe koja sebe naziva "Ministarstvo mira" (Department of Peace).

Oni se pozivaju na riječi sekretara Ministarstva unutrašnje bezbjednosti sa konferencije za novinare, gdje je, na pitanje kako će pozvati na odgovornost agente koji su prekršili pravila o upotrebi sile, odgovorio da agencija "pojačava pritisak na ulicama".

Agencija je održala konferenciju za novinare nakon smrtonosnih pucnjava u kojima su stradali Đoan Sebastijan Duran Gerero iz Mejna i Lorenco Salgado Arauho iz Hjustona, od kojih nijedan nije bio predmet aktivnosti Imigracione i carinske službe.

Grupa je podatke navodno ukrala putem servisa Okta (Okta), sistema za jedinstvenu prijavu koji koristi Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti. Uz ovaj servis, korisnici moraju samo jednom da se prijave sa svojim pristupnim podacima kako bi dobili pun pristup pozadinskom sistemu, uslugama u oblaku (cloud) i/ili mobilnim aplikacijama.

Iz kompanije Okta su za Vajerd rekli da nisu pronašli dokaze da su njihovi "podaci ili sistemi bili kompromitovani".

Hakeri su podatke podijelili sa neprofitnom organizacijom za transparentnost Distribjuted dinajal of sikrets (Distributed Denial of Secrets) i švajcarskom istraživačicom za sajber-bezbjednost pod pseudonimom maja arson krajmju (maia arson crimew). Oni su napravili pretraživu internetsku bazu podataka koristeći informacije koje je dostavilo "Ministarstvo mira".

"Oni imaju naše informacije, pa je samo pošteno da i mi imamo njihove", napisali su hakeri u poruci uz ukradene podatke.

Organizacija Distribjuted dinajal of sikrets ovu bazu podataka naziva "Ajspik" (Icepick). Njena osnivačica, Ema Best, izjavila je da zapisi sadrže veze između "zvaničnika odgovornih za nadgledanje tajnih operacija... zajedno sa ključnim osobljem u programima Ministarstva unutrašnje bezbjednosti za sve veća privođenja i deportacije".

U međuvremenu, portparol Ministarstva unutrašnje bezbjednosti izjavio je da je agencija "svjesna potencijalnog narušavanja bezbjednosti i da aktivno radi na brzom i efikasnom rješavanju situacije".

"Sve bezbjednosne prijetnje usmjerene protiv naših zaposlenih i službenika shvatamo ozbiljno i radićemo na tome da svi budu adekvatno zaštićeni. Obavijestićemo javnost kada bude dostupno više informacija", dodali su.