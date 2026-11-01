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Više od 560 privedenih na protestima u Francuskoj, sukobi eskalirali

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01.11.2026 12:43

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Полиција и демонстранти суочавају се током протеста због високих трошкова живота и стања у образовању у Паризу, Француска, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Više od 560 ljudi je privedeno tokom nacionalnih demonstracija protiv rasta cijena u Francuskoj, javio je danas radio "Isi", pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Članovi sindikata, pripadnici pokreta "Žutih prsluka", studenti i školska djeca okupili su se širom Francuske treću subotu zaredom.

Hiljade ljudi učestvovalo je na skupu u Parizu, javio je dopisnik RIA Novosti.

Demonstranti su mirno marširali odobrenom rutom u istočnom dijelu grada. Nakon završetka marša, policajci sa oružjem i štitovima za razbijanje demonstracija upotrijebili su suzavac da bi rasterali gomilu.

Ranije je javljeno da je u opštini Grand-Sent, na sjeveru Francuske, policija privela petoro državljana Velike Britanije zbog podsticanja migranata dok su putovali u minibusu koji su nazvali "borbeni autobus". Policija je, takođe, zaplijenila četiri kanistera suzavca.

Tužilaštvo u Denkerku ih je pritvorilo pod optužbom da su učestvovali u grupi koja je pripremala nasilne akcije i ilegalni transport oružja kategorije D. Oni će vjerovatno biti smješteni u privremeni pritvorski centar radi daljeg protjerivanja.

U Parizu i drugim francuskim gradovima sinoć su izbili sukobi na kraju protesta izazvanih nezadovoljstvom zbog troškova života i otežanog rada javnih službi, dok su vlasti upozorile na moguće dalje nasilje, javlja AFP.

Prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom Francuske učestvovalo je oko 320.000 ljudi, dok su organizatori izbrojali gotovo pola miliona. Tenzije su se rasplamsale na kraju marševa u pojedinim gradovima, ali su vlasti izvijestile da je većina demonstracija bila uglavnom mirna, prenosi Srna.

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