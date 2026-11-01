U demonstracijama povrijeđeno preko 60 ljudi

Najmanje 64 demonstranta povrijeđena su tokom demonstracija zbog rastućih troškova života u Francuskoj, objavio je list "Figaro", pozivajući se na podatke službi za hitne slučajeve.

Od toga, 60 ljudi je zadobilo lakše povrede, dok su četiri osobe teško povrijeđene.

Stotine hiljada ljudi protestovalo je širom Francuske treću subotu zaredom.

Protesti su počeli sredinom septembra, kada su srednjoškolci u pariskim predgrađima izašli na ulice zahtijevajući poboljšanja u svojim školama. Kasnije su im se pridružili svi oni koji su nezadovoljni rastom cijena, a pokret se proširio na druge regione, prenosi Srna.