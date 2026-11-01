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Kremlj objasnio: Zašto je nemoguće pregovarati sa EU

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01.11.2026 15:10

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Кремљ објаснио: Зашто је немогуће преговарати са ЕУ
Foto: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Izjave Evropske unije o potrebi nanošenja strateškog poraza Rusiji onemogućavaju dijalog sa Briselom, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On se osvrnuo na to da je u utorak ruski predsjednik Vladimir Putin obavio telefonski razgovor sa finskim predsjednikom Aleksandrom Stubom i norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom. Poziv su inicirali Helsinki i Oslo.

„Sada vidimo dva lidera koji su, u svom nacionalnom svojstvu, odlučili da razgovaraju, i vidimo praktično sve ostale, a što je najvažnije, Brisel, koji nastavljaju da govore samo o nanošenju strateškog poraza Rusiji. Sa takvim pristupom, nemoguće je razgovarati sa njima“, rekao je Peskov novinaru „Vesti“ Pavlu Zarubinu.

U Briselu se razmatra pet mogućih kandidata za mjesto pregovarača. Kako su juče prenijeli mediji, evropski lideri razmatraju kandidate za učešće u razgovorima sa Vladimirom Putinom usmjerenim na okončanje sukoba u Ukrajini.

Mediji prenose da je finski predsjednik Aleksandar Stub najvjerovatniji kandidat EU za predstavnika na pregovorima. Njegova prednost u odnosu na druge kandidate su i dobri odnosi sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, zbog čega se smatra da bi njegovo učešće u pregovorima smanjilo rizik od sukoba između Trampa i Vladimira Zelenskog.

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Tagovi :

Rusija

Evropska unija

Dmitrij Peskov

Ukrajina

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