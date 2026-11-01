Donald Tramp ima plan u slučaju pobjede demokrata

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa već mjesecima priprema planove za nastavak provođenja svoje politike putem izvršnih ovlasti u slučaju da Demokratska stranka preuzme kontrolu nad Kongresom na međuizborima 3. novembra.

Kako saznaje Rojters, prema riječima zvaničnika Bijele kuće i dvije osobe upoznate s pripremama, visoki zvaničnici administracije, uključujući zamjenika šefa kabineta Stefana Milera i direktora Kancelarije za upravljanje i budžet Rasela Vouga, od aprila sarađuju s pravnim timom Bijele kuće na utvrđivanju mjera koje predsjednik može provoditi bez odobrenja Kongresa.

Razmatrane mjere obuhvataju imigraciju, carinsku politiku, troškove stanovanja i raspod‌jelu federalnih sredstava.

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Među konkretnim prijedlozima su uvođenje novih carina na uvoz kritičnih minerala i vjetroturbina, pooštravanje viznih pravila za strane studente i privremene radnike te mjere za smanjenje troškova stanovanja i izgradnje.

Vouga takođe razmatra mogućnosti korištenja sredstava koja je Kongres već odobrio, kao i izmjene pravila za dod‌jelu federalnih grantova kako bi politički imenovani zvaničnici imali veći uticaj na raspod‌jelu novca.

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Pravni savjetnik Bijele kuće Vil Šarf i njegov tim analiziraju granice predsjedničkih ovlasti i načine odbrane mogućih odluka pred sudovima.

Tramp je upoznat s pripremama i učestvovao je u razgovorima o njima, naveo je zvaničnik Bijele kuće.

Predstojeći izbori mogli bi značajno promijeniti političku ravnotežu u Vašingtonu. Republikanci trenutno imaju tijesnu većinu u oba doma Kongresa, dok demokrati nastoje osvojiti dovoljno mandata da preuzmu kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom.

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Preuzimanjem kontrole nad Kongresom demokrati bi mogli blokirati zakonodavne inicijative administracije, ograničiti pojedine budžetske prioritete i pokrenuti parlamentarne istrage.

U slučaju osvajanja većine u Senatu, demokrati bi mogli blokirati i Trampova imenovanja na visoke funkcije u izvršnoj i sudskoj vlasti, uključujući Vrhovni sud.

Međutim, predsjednik bi zadržao značajne izvršne ovlasti u oblastima trgovine, vanjske politike i upravljanja federalnim institucijama.