"Moskva pokušava da objasni svoj stav zapadnim novinarima"

Rusija nastavlja da pokušava da saopšti svoj stav zapadnim novinarima uprkos njihovoj nevoljnosti da ga razumiju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Žalimo se da nas ne razumiju. Dakle, šta da radimo? Trebalo bi da im sve kažemo, da im objasnimo. Čak i poslije desetog puta, oni ne razumiju", rekao je Peskov novinaru Pavelu Zarubinu.

Peskov je istakao da čak i kada zapadni novinari razumiju stav Rusije, njihove redakcije ih sprečavaju da dublje kopaju, što ostavlja Rusiji jedinu mogućnost da "nastavi da pokušava", prenosi Srna.