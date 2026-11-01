Logo

"Moskva pokušava da objasni svoj stav zapadnim novinarima"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 15:55

Komentari:

0
Новинари стоје поред улаза у затвор Лефортово у Москви, у четвртак, 30. марта 2023. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Rusija nastavlja da pokušava da saopšti svoj stav zapadnim novinarima uprkos njihovoj nevoljnosti da ga razumiju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Žalimo se da nas ne razumiju. Dakle, šta da radimo? Trebalo bi da im sve kažemo, da im objasnimo. Čak i poslije desetog puta, oni ne razumiju", rekao je Peskov novinaru Pavelu Zarubinu.

Peskov je istakao da čak i kada zapadni novinari razumiju stav Rusije, njihove redakcije ih sprečavaju da dublje kopaju, što ostavlja Rusiji jedinu mogućnost da "nastavi da pokušava", prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Zapad

novinari

Komentari (0)

Pročitajte više

Кремљ објаснио: Зашто је немогуће преговарати са ЕУ

Svijet

Kremlj objasnio: Zašto je nemoguće pregovarati sa EU

2 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Svijet

"Deklarisani pokušaj EU da nanese poraz Moskvi, onemogućava dijalog"

6 h

0
Предсједник Русије Владимир Путин говори поводом обиљежавања 150. годишњице Руског позоришног савеза у Болсхој театру у Москви у четвртак, 22. октобра 2026.

Svijet

Peskov: Putin bi se javio na telefonski poziv Merca i Makrona

2 d

0
"Европа сама сијече грану на којој сједи"

Svijet

"Evropa sama siječe granu na kojoj sjedi"

3 d

0

Više iz rubrike

Мирна пјешчана плажа са стеновитим формацијама у Сен Малоу, у Бретањи, у Француској.

Svijet

Oko 15 tona kokaina dospjelo u more, ljudi pohrlili na plaže

2 h

0
Кремљ објаснио: Зашто је немогуће преговарати са ЕУ

Svijet

Kremlj objasnio: Zašto je nemoguće pregovarati sa EU

2 h

0
Доналд Трамп има план у случају побједе демократа

Svijet

Donald Tramp ima plan u slučaju pobjede demokrata

3 h

2
Комадићи разбијеног стакла леже на улици у Франкфурту у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала послије протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке“.

Svijet

Njemačka: Izgrednici i pljačkaši biće pozvani na odgovornost

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima