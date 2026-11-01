Oko 15 tona kokaina dospjelo u more, ljudi pohrlili na plaže

Na plažama u Francuskoj ljudi tragaju za potpuno neočekivanim plijenom - paketima kokaina!

Stotine ljudi krenule su u pravu potragu za drogom duž obale na jugozapadu zemlje, nakon što su u televizijskom prilogu saznali da je oko 15 tona narkotika dospjelo u Atlantski okean, pošto su ih krijumčari izgubili.

Sa motociklima, kvadovima, baterijskim lampama i alatima za kopanje, ljudi pretražuju pijesak centimetar po centimetar, nadajući se da će pronaći vrijedan plen.

Međutim, francuska policija već je reagovala i uputila ozbiljna upozorenja.

Pojedine oblasti su zatvorene, plaže su pod nadzorom, uključujući i nadzor iz helikoptera, a oni koji budu uhvaćeni sa drogom mogli bi da završe iza rešetaka na više godina, piše Observator.

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Za sada, vlasti tvrde da niko nije pronašao nijedan paket. Nije razjašnjeno ni da li je 15 tona kokaina slučajno završilo u okeanu ili su krijumčari namjerno bacili drogu kako bi se riješili dokaza.

Blago koje ovog puta niko ne bi smio da pronađe!