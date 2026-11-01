Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da povećane cijene energenata u Evropskoj uniji podstiču nerede širom Njemačke.

"Kao što se predviđa, više cijene energije u EU zbog neodgovornog odvajanja od ruskog gasa znače deindustrijalizaciju, nerede i pljačku. Ova uzročno-posljedična veza je dodatno podstaknuta samoubilačkim migracionim politikama i tvrdoglavim otporom EU birokrata da isprave greške", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

On je komentarisao nasilne proteste i pljačku koja se dogodila u njemačkom gradu Frankfurtu kasno sinoć zbog rastućih troškova života, prenosi Srna.

Ekonomija Rast inflacije u Njemačkoj: Poskupjeli energenti

Protesti u organizaciji omladinskih organizacija održani su juče u 34 njemačka grada, sa stotinama hiljada učesnika.

Ključni zahtjevi demonstranata uključivali su reformu obrazovanja, akciju za rješavanje rastućih troškova života i ukidanje obavezne vojne službe u Njemačkoj.