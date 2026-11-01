Logo

"Povećane cijene energenata podstiču nerede u Njemačkoj"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 16:31

Komentari:

0
Једна особа разбија излог продавнице оружја током немира у центру Франкфурта у суботу, 31. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Andreas Arnold/dpa via AP

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da povećane cijene energenata u Evropskoj uniji podstiču nerede širom Njemačke.

"Kao što se predviđa, više cijene energije u EU zbog neodgovornog odvajanja od ruskog gasa znače deindustrijalizaciju, nerede i pljačku. Ova uzročno-posljedična veza je dodatno podstaknuta samoubilačkim migracionim politikama i tvrdoglavim otporom EU birokrata da isprave greške", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

On je komentarisao nasilne proteste i pljačku koja se dogodila u njemačkom gradu Frankfurtu kasno sinoć zbog rastućih troškova života, prenosi Srna.

Евро

Ekonomija

Rast inflacije u Njemačkoj: Poskupjeli energenti

Protesti u organizaciji omladinskih organizacija održani su juče u 34 njemačka grada, sa stotinama hiljada učesnika.

Ključni zahtjevi demonstranata uključivali su reformu obrazovanja, akciju za rješavanje rastućih troškova života i ukidanje obavezne vojne službe u Njemačkoj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Kiril Dmitrijev

Komentari (0)

Pročitajte više

Кирил Дмитријев

Svijet

Dmitrijev: Ruski energenti ključni za opstanak cijelog svijeta

7 mj

0
Сијарто: Снабдијевање Мађарске енергентима загарантовано

Svijet

Sijarto: Snabdijevanje Mađarske energentima zagarantovano

11 mj

0
Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

Srbija

Bajatović: Nema i neće biti krize u vezi sa energentima

12 mj

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Ruski energenti od strateškog značaja za mnoge zemlje

1 god

0

Više iz rubrike

Полиција за разбијање демонстрација, под пуном опремом, суочава се са ватром на улици током ноћних протеста у граду.

Svijet

Hiljade radnika traži povećanje plata, policija upotrijebila suzavac da ih rastjera

1 h

0
Демонстрант разбија камене блокове на мање комаде током сукоба са полицијом на протесту због трошкова живота и образовања у Паризу, у Француској, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

U demonstracijama povrijeđeno preko 60 ljudi

1 h

0
Новинари стоје поред улаза у затвор Лефортово у Москви, у четвртак, 30. марта 2023. године.

Svijet

"Moskva pokušava da objasni svoj stav zapadnim novinarima"

1 h

0
Мирна пјешчана плажа са стеновитим формацијама у Сен Малоу, у Бретањи, у Француској.

Svijet

Oko 15 tona kokaina dospjelo u more, ljudi pohrlili na plaže

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima