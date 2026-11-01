Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da povećane cijene energenata u Evropskoj uniji podstiču nerede širom Njemačke.
"Kao što se predviđa, više cijene energije u EU zbog neodgovornog odvajanja od ruskog gasa znače deindustrijalizaciju, nerede i pljačku. Ova uzročno-posljedična veza je dodatno podstaknuta samoubilačkim migracionim politikama i tvrdoglavim otporom EU birokrata da isprave greške", napisao je Dmitrijev na "Iksu".
On je komentarisao nasilne proteste i pljačku koja se dogodila u njemačkom gradu Frankfurtu kasno sinoć zbog rastućih troškova života, prenosi Srna.
Ekonomija
Rast inflacije u Njemačkoj: Poskupjeli energenti
Protesti u organizaciji omladinskih organizacija održani su juče u 34 njemačka grada, sa stotinama hiljada učesnika.
Ključni zahtjevi demonstranata uključivali su reformu obrazovanja, akciju za rješavanje rastućih troškova života i ukidanje obavezne vojne službe u Njemačkoj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu