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Hiljade radnika traži povećanje plata, policija upotrijebila suzavac da ih rastjera

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01.11.2026 16:15

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Полиција за разбијање демонстрација, под пуном опремом, суочава се са ватром на улици током ноћних протеста у граду.
Foto: pexels/Alotrobo

Hiljade zaposlenih u fabrikama izašle su na ulice u glavnom gradu Bangladeša Daki i susjednim industrijskim okruzima tražeći povećanje plata, a policija je upotrijebila suzavac i palice kako bi ih rastjerala.

Sa porastom troškova života, sindikati i radnici u tekstilnoj industriji traže povećanje minimalne mjesečne početne zarade na 30.000 bangladeških taka /220 dolara/ sa postojećih 12.500 taka, koliko je utvrđeno 2023. godine. prenosi DPA.

U naselju Mirpur u Daki, nekoliko stotina radnika blokiralo je glavnu raskrsnicu, dovodeći do zastoja saobraćaja.

Kasnije su demonstranti zapalili policijski kombi, što je navelo policiju da upotrijebi vodene topove kako bi ih rastjerala.

Inspektor u policiji Mohsin Šeik saopštio je da su vlasti zatvorile tri metro stanice dok su se sukobi proširili na obližnja područja.

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Demonstranti sa štapovima blokirali su autoput Daka-Tangail, koji povezuje glavni grad Daku sa sjevernim dijelovima zemlje, u industrijskom okrugu Gazipur, gdje se nalazi većina izvozno orijentisanih fabrika odjeće u Bangladešu.

Vlada je danas formirala panel od šest članova, koji čine predstavnici vlasnika fabrika, sindikata i vlade, kako bi preispitala minimalne zarade radnika u sektoru odeće, prenosi Srna.

Bangladeš, drugi najveći proizvođač odjeće poslije Kine, godišnje zarađuje oko 39 milijardi dolara od izvoza odjeće, uglavnom namijenjene evropskom i američkom tržištu. Sektor zapošljava više od četiri miliona radnika, uglavnom žena, u 4.000 fabrika.

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