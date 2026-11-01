Hiljade radnika traži povećanje plata, policija upotrijebila suzavac da ih rastjera

Hiljade zaposlenih u fabrikama izašle su na ulice u glavnom gradu Bangladeša Daki i susjednim industrijskim okruzima tražeći povećanje plata, a policija je upotrijebila suzavac i palice kako bi ih rastjerala.

Sa porastom troškova života, sindikati i radnici u tekstilnoj industriji traže povećanje minimalne mjesečne početne zarade na 30.000 bangladeških taka /220 dolara/ sa postojećih 12.500 taka, koliko je utvrđeno 2023. godine. prenosi DPA.

U naselju Mirpur u Daki, nekoliko stotina radnika blokiralo je glavnu raskrsnicu, dovodeći do zastoja saobraćaja.

Kasnije su demonstranti zapalili policijski kombi, što je navelo policiju da upotrijebi vodene topove kako bi ih rastjerala.

Inspektor u policiji Mohsin Šeik saopštio je da su vlasti zatvorile tri metro stanice dok su se sukobi proširili na obližnja područja.

Ekonomija Milunović: Realno da prosječna neto plata bude 1.000 evra

Demonstranti sa štapovima blokirali su autoput Daka-Tangail, koji povezuje glavni grad Daku sa sjevernim dijelovima zemlje, u industrijskom okrugu Gazipur, gdje se nalazi većina izvozno orijentisanih fabrika odjeće u Bangladešu.

Vlada je danas formirala panel od šest članova, koji čine predstavnici vlasnika fabrika, sindikata i vlade, kako bi preispitala minimalne zarade radnika u sektoru odeće, prenosi Srna.

Bangladeš, drugi najveći proizvođač odjeće poslije Kine, godišnje zarađuje oko 39 milijardi dolara od izvoza odjeće, uglavnom namijenjene evropskom i američkom tržištu. Sektor zapošljava više od četiri miliona radnika, uglavnom žena, u 4.000 fabrika.