Kako do plate od 2.000 KM u Srpskoj, i to bez šefa nad glavom

Zamislite platu od 2.000 maraka, uz radno vrijeme koje sami birate i kancelariju u vlastitoj dnevnoj sobi negdje u Republici Srpskoj.

Dok mnogi sanjaju o inostranim prihodima i boljem standardu, nova generacija digitalnih stvaralaca dokazuje da se do ozbiljnog novca može doći i od kuće, kreiranjem kratkih animiranih priča za globalno Jutjub tržište uz pomoć novih pametnih alata.

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Kratki animirani video može nastati za nekoliko sati, a prilika za mjesečni prihod od 2.000 KM na Jutjubu nikad nije bila lakša. Ipak, da bi se došlo do tog iznosa nekad su potrebni milioni, pa i desetine miliona pregleda.

Vještačka inteligencija olakšala je da se takav sadržaj pravi i iz kućnog studija u Republici Srpskoj, dok zarada zavisi od publike, pravila platforme i sposobnosti autora da privuče i zadrži gledaoce.

Borislav Vukojević, doktor komunikoloških nauka i stručnjak za vještačku inteligenciju, za BL portal objašnjava da su novi alati znatno pojednostavili tehnički dio posla i učinili animaciju dostupnijom početnicima.

"Danas je moguće da osoba bez iskustva u profesionalnoj animaciji napravi vizuelno vrlo dobar kratki video", navodi Vukojević.

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Iza gotovog snimka, međutim, i dalje stoje osmišljavanje priče, izbor kadrova, usklađivanje izgleda likova i montaža. Alati ubrzavaju pojedine korake, ali autor mora pregledati rezultat i ispraviti greške.

"Tehnički dio je značajno pojednostavljen, ali i dalje morate osmisliti priču, rasporediti kadrove, održati isti izgled likova i pregledati rezultat", ističe sagovornik "BL portala".

Prema njegovoj procjeni, za jednostavniji video od oko 60 sekundi potrebno je od dva do šest sati rada, dok mjesečne pretplate na odabrane alate mogu koštati između 100 i 300 KM. Vrijeme izrade i troškovi zavise od složenosti sadržaja, broja dorada i izabranih programa.

Za rad sa alatima koji dio obrade obavljaju na udaljenim serverima nije neophodna skupa radna stanica. Potrebni su računar koji omogućava normalnu montažu i stabilna internet veza, objašnjava Vukojević.

Milion pregleda nema fiksnu cijenu

Najveća nepoznanica za početnike ostaje prihod. Broj pregleda sam po sebi nije dovoljan za pouzdanu procjenu koliko će novca autor dobiti.

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"Ne postoji fiksna cijena milion pregleda. Presudni su tržište sa kojeg publika dolazi, potražnja oglašivača, struktura sadržaja i broj pregleda koji ispunjavaju uslove za obračun", objašnjava Vukojević.

Kod kratkih videa u formatu Jutjub Šorts primjenjuje se drugačiji model podjele prihoda od oglasa nego kod klasičnih, dužih videa. Za obračun zarade važni su pregledi koji ispunjavaju uslove platforme, obračun zarade važni su pregledi koji ispunjavaju uslove platforme, pa ukupan broj pregleda prikazan uz snimak ne treba automatski pretvarati u novac prema jednoj tarifi.

Primjera radi, uz pretpostavljeni prihod autora od 0,10 KM na 1.000 pregleda koji ulaze u obračun, za 500 KM mjesečno bilo bi potrebno pet miliona takvih pregleda, a za 2.000 KM oko 20 miliona. To je ilustracija računice, a ne zvanična tarifa Jutjuba niti potvrđen prosjek zarade.

Ako je prihod po hiljadu pregleda veći, potreban broj pregleda je manji, i obrnuto. Od ostvarenog prihoda pritom treba pokriti pretplate na alate i druge troškove poslovanja.

Originalnost je uslov i za zaradu

Prije ostvarivanja prihoda od oglasa kanal mora ispuniti uslove Jutjub partnerskog programa, proći provjeru i prihvatiti odgovarajuće uslove monetizacije. Sama objava videa, čak i kada privuče veliki broj gledalaca, ne daje automatski pravo na isplatu.

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Jutjub dopušta monetizaciju sadržaja napravljenog uz pomoć vještačke inteligencije, uz poštovanje svojih pravila. Međutim, masovno proizvedeni i ponavljajući snimci, sa minimalnim razlikama i bez originalnog autorskog doprinosa, mogu biti odbijeni za monetizaciju ili dovesti do njenog ukidanja na kanalu.

Primjera radi, uz pretpostavljeni prihod autora od 0,10 KM na 1.000 pregleda koji ulaze u obračun, za 500 KM mjesečno bilo bi potrebno pet miliona takvih pregleda, a za 2.000 KM oko 20 miliona. To je ilustracija računice, a ne zvanična tarifa Jutjuba niti potvrđen prosjek zarade.

Ako je prihod po hiljadu pregleda veći, potreban broj pregleda je manji, i obrnuto. Od ostvarenog prihoda pritom treba pokriti pretplate na alate i druge troškove poslovanja.

Originalnost je uslov i za zaradu

Prije ostvarivanja prihoda od oglasa kanal mora ispuniti uslove Jutjub partnerskog programa, proći provjeru i prihvatiti odgovarajuće uslove monetizacije. Sama objava videa, čak i kada privuče veliki broj gledalaca, ne daje automatski pravo na isplatu.

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Jutjub dopušta monetizaciju sadržaja napravljenog uz pomoć vještačke inteligencije, uz poštovanje svojih pravila. Međutim, masovno proizvedeni i ponavljajući snimci, sa minimalnim razlikama i bez originalnog autorskog doprinosa, mogu biti odbijeni za monetizaciju ili dovesti do njenog ukidanja na kanalu.

To znači da je, pored tehničke izrade, potrebno razvijati prepoznatljive priče koje publici nude razlog da ih pogleda i da se vrati na kanal.

Početi uz ograničen budžet

Alati za prevođenje scenarija i generisanje govora olakšavaju pripremu sadržaja na engleskom jeziku i obraćanje publici izvan domaćeg tržišta. Ipak, autor mora provjeriti da li tekst zvuči prirodno, da li je poruka razumljiva i da li humor odgovara publici kojoj se obraća.

Zbog neizvjesne zarade i vremena potrebnog za razvoj kanala, Vukojević početnicima savjetuje da prvo provjere postoji li interesovanje za njihove ideje.

"Za početak bih ovo posmatrao kao poslovni eksperiment, uz ograničen budžet i provjeru interesa publike, a ne kao sigurnu zamjenu za platu", poručuje Vukojević.