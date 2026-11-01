Očuh silovao dijete, majka i baka znale za zlostavljanje: Stigla presuda za zločin koji je šokirao svijet

Žena iz američke savezne države Oklahoma osuđena je na sedam doživotnih kazni zatvora, koje će služiti jednu za drugom, nakon što nije zaštitila svoju 11-godišnju ćerku od seksualnog zlostavljanja, a potom joj je dozvolila da se porodi kod kuće, bez medicinske pomoći, nakon što je zatrudnela sa mužem svoje majke.

Šeri Voker osuđena je na sedam uzastopnih doživotnih kazni zatvora u petak, 30. oktobra, pred sudom u okrugu Maskogi, prenose lokalni mediji i javno dostupna sudska dokumentacija.

Advokat Šeri Voker nije odmah odgovorio na zahtjev magazina Pipl za komentar.

Voker (34) optužena je u avgustu 2025. godine po jednoj tački optužnice za seksualno zlostavljanje djeteta i šest tačaka za zanemarivanje djeteta, nakon što su nadležni saznali da se njena 11-godišnja ćerka porodila u porodičnoj kući, bez prethodnih ljekarskih pregleda i medicinske pomoći.

Djevojčica se porodila 16. avgusta 2025. godine.

Nadležne službe obavještene su o slučaju nakon što je dijete, poslije porođaja, prevezeno u bolnicu, gdje je medicinsko osoblje prijavilo incident.

Pomoćnica okružnog tužioca u Maskogiju, Dženet Hatson, izjavila je tada za KOTV da su i Šeri Voker i njen suprug Dastin Voker tvrdili da nisu znali da je djevojčica trudna.

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"Ovo dete je traumatizovano. Prošlo je kroz užasno iskustvo. Ne samo da ju je neko oplodio već se i porodila kod kuće, bez medicinske pomoći. To će ostaviti posljedice na njen život", rekla je Hatson.

U drugom saopštenju tužilaštva, koje je prenijela televizija KJRH, navedeno je da je DNK analizom potvrđeno da je otac bebe Dastin Voker, suprug majke i očuh djevojčice.

Tužilaštvo je kasnije tvrdilo da je Šeri znala da njen suprug seksualno zlostavlja njenu ćerku, ali da nije učinila ništa kako bi to spriječila.

Ona je proglašena krivom po svih sedam tačaka optužnice 17. jula 2026. godine, pokazuju javno dostupni sudski spisi.

Očuh djevojčice priznao je krivicu za krivična djela seksualnog zlostavljanja i zanemarivanja djeteta u martu. Kasnije je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, prenosi KOTV.

U vezi sa ovim slučajem optužena je i baka djevojčice, Mišel Džastus.

Tužilaštvo tvrdi da je znala da se u domaćinstvu događa seksualno zlostavljanje, ali da nije učinila ništa da ga zaustavi, navodi magazin People.