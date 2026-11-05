Pojavio se mrki medvjed: Lovci upozoravaju mlade zbog njihovih radnji

Lovačko društvo "Tetrijeb" Kupres saopštilo je da je u posljednje vrijeme u gradu Kupresu i prigradskim naseljima uočena pojava mrkog medvjeda.

Dodali su da razrađenim aktivnostima rade sve da udalje medvjeda iz naseljenih mjesta.

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"Postupajući po planu Interventnog tima za upravljanje divljim zvijerima, preduzeli smo sve neophodne mjere od pojačane prehrane, noćnih hajki i dr. da udaljimo medvjeda iz naseljenih mjesta", naveli su iz ovog lovačkog društva.

Kazali su da je evidentirana pojava da osobe mlađe životne dobi u noćnim satima bacaju hranu, između ostalog i med, u kontejnere za otpad te time privlače životinje, snimaju ih, a takvim radnjama dolazi do nekontrolisanog ponašanja divljih zvijeri, te ugrožavanja života ljudi.

Isto tako uočena je pojava proganjanja medvjeda motornim vozilima, što za posljedicu može imati opasnost po ljudske živote, a ovakva radnja je i kažnjiva.

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"Ovim putem apelujemo na stanovništvo da ne baca hranu u kontejnere, te time privlače zvijeri u naselja. Isto tako molimo rekreativce da u večernjim satima ne šetaju sami te da prilikom šetnje glasno razgovaraju", upozorili su iz Lovačkog društva "Tetrijeb" Kupres.