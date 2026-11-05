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Preminuo Vaskrsija Janković, jedan od posljednjih svjedoka operacije "Halijard"

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05.11.2026 12:10

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Преминуо Васкрсија Јанковић, један од посљедњих свједока операције "Халијард"
Foto: Facebook/printscreen

U Doboju je preminuo Vaskrsija Janković /87/ iz Boljanića, jedan od posljednjih živih svjedoka operacije "Halijard" tokom koje su u Drugom svjetskom ratu sa Ozrena spasavani saveznički avijatičari.

Janković biti sahranjen danas u 12.30 časova u Boljaniću.

Iz Gradske uprave potvrđeno je da je Janković preminuo prije dva dana.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić istakao je da će Janković biti upamćen kao dragocjeni čuvar istorije, čije će svjedočenja ostati trajno svjedočanstvo o hrabrosti, humanosti i plemenitosti srpskog naroda.

"U svoje i u ime Grada Doboja upućujem najiskrenije saučešće porodici Janković, rodbini i prijateljima", naveo je Jerinić.

Vaskrsija Janković rođen je 9. aprila 1939. godine.

Kao dječak svjedočio je istorijskim događajima u Boljaniću 1944. godine koje je kao koautor zapisao u monografiji "Spasavanje savezničkih avijatičara", i dao veliki doprinos očuvanju sjećanja na operaciju "Halijard" i hrabrost srpskog naroda Ozrena.

U operaciji "Halijard - vazdušni most" koju su sprovele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini, pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihailovića, spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara.

Ova akcija bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta 1944. i 1945. godine, prenosi Srna.

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Vaskrsija Janković

smrt

Halijard

sjećanje

istorija

Doboj

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