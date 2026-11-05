Jesenja sjetva završena na oko 80 odsto površina, najzastupljenija pšenica

Jesenja sjetva na području prijedorske regije završena je na oko 80 odsto planiranih površina, a najzastupljenija kultura je pšenica, rečeno je Srni u prijedorskoj kancelariji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Viši stručni saradnik Duško Komnenović rekao je da će sjetva biti nastavljena ove sedmice, nakon što su je padavine zaustavile.

"U optimalnom agrotehničkom roku zemljište je bilo suvo za kvalitetnu predsjetvenu pripremu. I u takvim uslovima poljoprivredni proizvođači su obavljali sjetvu", naveo je Komenović.

Prema njegovim riječima, podsticaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 500 KM po hektaru za sjetvu pšenice značajno stimuliše sjetvu ove kulture.

"Očekujemo da će biti nastavljena podrška Ministarstva i da će pšenica i dalje biti najzastupljenija u jesenjoj sjetvi", rekao je Komnenović.

Komnenović je podsjetio da je prošle godine strnim žitima u prijedorskoj regiji bilo zasijano ukupno 6.045 hektara, pšenicom 2.500, raži 15, ječmom 1.300, tritikaleom 1.000, zobi 1.200, te uljanom repicom 30 hektara.

"Precizne podatke o ovogodišnjoj jesenjoj sjetvi imaćemo na proljeće kad poljoprivredni proizvođači budu ažurirali podatke u APIF-u", rekao je Komnenović.

On je savjetovao da poljoprivredni proizvođači koji budu obavljali jesenju sjetvu u novembru povećaju sjetvenu normu za 10-15 odsto kako bi dobili željeni sklop, te da koriste sortno sjeme jer jedino tako mogu da ostvare optimalne prinose.

Komnenović je naveo da su padavine pogodovale parcelama gdje je obavljena jesenja sjetva, pa su usjevi u fazi ponika.

"Uz padavine, temperatura vazduha u sjetvenom sloju je sedam do osam stepeni, što su uslovi povoljni za nicanje", pojasnio je Komnenović.