Oblaci se razilaze, stiže sunčanije vrijeme: Evo kakav dan nas očekuje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će doći do postepenog smanjenja oblačnosti od sjevera, uz sunčane periode.

Na jugu će veći dio dana biti pretežno sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu do 17, a u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na momente i jaka bura.

Jutro je oblačno, lokalno uz rosulju.