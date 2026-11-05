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Oblaci se razilaze, stiže sunčanije vrijeme: Evo kakav dan nas očekuje

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05.11.2026 08:35

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Временска прогноза: Залазак сунца
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će doći do postepenog smanjenja oblačnosti od sjevera, uz sunčane periode.

Na jugu će veći dio dana biti pretežno sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu do 17, a u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na momente i jaka bura.

Jutro je oblačno, lokalno uz rosulju.

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