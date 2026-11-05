Oblaci se razilaze, stiže sunčanije vrijeme: Evo kakav dan nas očekuje

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će doći do postepenog smanjenja oblačnosti od sjevera, uz sunčane periode.
Na jugu će veći dio dana biti pretežno sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Maksimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu do 17, a u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.
Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na momente i jaka bura.
Jutro je oblačno, lokalno uz rosulju.
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