Danas slavimo Svetog apostola Jakova: Ovaj običaj ne treba da preskočite ako želite da vam molitve budu uslišene

Čovjek plahovite naravi, ognjene vjere i nepokolebljive hrabrosti ostao je upamćen kao prvi od dvanaestorice apostola koji je položio život za Hrista, postavši drugi hrišćanski mučenik nakon Svetog prvomučenika Stefana.

Ribar koji je ostavio sve

Jakov je na prvi Hristov poziv ostavio ribarske mreže, brod i svog oca i bez oklevanja pošao za Učiteljem. Zbog silne revnosti i spremnosti da zaštiti Hrista - čak i po cijenu da pozove "oganj s neba" na one koji nisu vjerovali - Hristos je njega i njegovog brata Jovana nazvao "sinovima groma". Zajedno sa Petrom, Jakov je bio svjedok najvećih tajni: vidio je Hristovu slavu prilikom Preobraženja na Tavoru, ali i Njegovu preveliku tugu u Getsimanskom vrtu uoči stradanja.

Preokret čuvenog vrača Hermogena

Nakon silaska Svetog Duha, Jakov je neumorno širio Jevanđelje sve do Španije, a po povratku u Jerusalim postao je pravi trn u oku lokalnim zakonicima. Ne mogavši da mu se suprotstave riječju i mudrošću, fariseji su angažovali poznatog i oholog mađioničara Hermogena da ga osramoti.

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Umjesto pobede vračeva, uslijedio je potpuni slom tame: Hermogenov učenik Filip odmaһ je shvatio istinu Jakovljeve propovedi i primio vjeru. Kada je pobesneli Hermogen pokušao preko zlih sila da kazni odmetnutog učenika i samog apostola, dogodio se neočekivan obrt - silom anđeoskom demoni su okrenuli leđa mađioničaru i vezanog ga doveli pred noge Svetog Jakova. Apostol ne samo da mu nije uzvratio zlom, već mu je pružio zaštitu i svoj putnički štap, što je Hermogena toliko potreslo da je javno spalio sve svoje mađioničarske knjige, krstio se i sam postao Hristov služitelj.

Zagrljaj sa klevetnikom na gubilištu

Bijes i zavidljivost vjerskih vođa kulminirali su kada su nagovorili cara Iroda Agripu da pokrene progon crkve. Apostol Jakov osuđen je na smrt mačem 45. godine u Jerusalimu.

Jedan od najpotresnijih trenutaka hrišćanske istorije dogodio se upravo na putu ka gubilištu. Čovjek po imenu Josija, koji je lažno svjedočio i oklevetao Jakova pred carem, video je apostolovo nepokolebljivo držanje, svetost i mir dok je išao u smrt, pa čak i iscjelio oduzetog čovjeka kraj puta. Slomljen kajanjem, Josija je javno ispovedio vjeru u Hrista, zbog čega je istog časa i sam osuđen na pogubljenje. Prije samog odsecanja glave, klevetnik je u suzama zamolio Jakova za oproštaj. Apostol ga je zagrlio, poljubio i rekao: "Mir tebi i oproštaj!" Zajedno su priklonili glave pod mač.

Njegove svete mošti vjerni učenici su preneli u Španiju, gde i danas u čuvenom svetilištu Santjago de Kompostela okupljaju rijeke poklonika iz cijelog svijeta, svedočeći o vjeri koja pobeđuje mač, mržnju i smrt.

Pojedina narodna vjerovanja nalažu da na današnji dan treba učiniti neko dobro djelo, prenosi telegraf.