Sveštenik Ljuba otkrio zašto su važne Mitrovske zadušnice

Iako se običaji razlikuju od kraja do kraja, u središtu ovog dana su molitva za pokoj duše preminulih i milostinja učinjena u njihov spomen.

Sveštenik Ljubomir Ljuba Ranković ranije je govorio o njihovom značaju i kako je objasnio, pravoslavni vjernici tokom godine obilježavaju četiri velika dana posvećena sjećanju na preminule. To su zimske Mitrovske, proljećne, ljetnje Duhovske i jesenje Miholjske zadušnice.

Sveštenik je podsjetio da se za pokojne treba moliti svakodnevno, ali i da su zadušnice posebna prilika da se ode na groblje, uredi grobno mjesto i pomoli za duše preminulih.

Prema njegovim riječima, vjernici vjeruju da duše njihovih pokojnika žive i da su, kada dođu na njihova grobna mjesta, na neki način prisutne sa njima.

"I kada idemo na grobove svojih pokojnika, znamo da su duše njihove žive i da su, tog trenutka kada mi dođemo na njihova grobna mjesta, oni tu sa nama prisutni. Čvrsto i snažno u to vjerujem", poručio je Ranković.

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Sveštenik naglašava da na groblje ne bi trebalo dolaziti samo kako bi se zapalila svijeća, već i da bi se grobovi uredili i očistili.

"Nemojte dopustiti da ostane korov na grobu naših pokojnika. Ponesite grablje, metlu, vodu, četku i sve ono što vam može poslužiti da na lijep način uredite grob. Neka prvi snijeg padne na čisto mjesto, na čisto kao što je i sam snijeg koji pada", poručio je Ranković.

Istakao je da je nakon uređenja grobnog mjesta važno prisustvovati molitvi, upaliti svijeće i okaditi grob i da groblja treba poštovati kao sveta mjesta, poput hramova, te da nije potrebno nositi hranu na groblje.

Umjesto toga, ručak se može organizovati kod kuće, a vjernici mogu učiniti neko dobro d‌jelo ili darovati milostinju.

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Sveštenik je podsjetio je i na značaj odlaska na bogosluženje, paljenja svijeća i pričešća za one koji se redovno pripremaju postom.