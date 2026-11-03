Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 88. kolu

Autor:ATV redakcija
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Loto rezultati 88. kola, koje je izvučeno 03.11.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 18, 33, 26, 14, 34, 17, 12.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 6.000.000 KM izvučeni su brojevi: 18, 33, 26, 14, 34, 17 12.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.100.000 KM, izvučeni su brojevi: 17, 39, 24, 26, 15, 21, 9.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 88. kolu iznosila je 420.000 KM, izvučeni su brojevi:433834.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
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